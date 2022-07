Santokhi: ‘Staatshoofdenvergadering moet resulteren in sterkere Caricom’

De huidige voorzitter van de Caricom tevens president van Suriname Chandrikapersad Santokhi, zei afgelopen zaterdag tijdens een joint press briefing met de secretaris-generaal van de Caricom, Dr. Carla Barnett, dat hij meer dan voorbereid is de Caricom te leiden. Als voorzitter van de Caricom zal Santokhi de 43ste vergadering van de Caricom leiden. Tijdens de driedaagse staatshoofdenvergadering zal president Santokhi gesprekken voeren, die volgens hem moeten resulteren in een sterkere Caricom. ‘’We zijn ready en voorbereid‘’, benadrukte Santokhi.

Verder legde Santokhi evenals de voormelde secreatris-generaal Barnett, uit wat de staatshoofdenvergadering inhoudt. Santokhi voerde daarbij aan, dat de tijd van praten voorbij is. Het is volgens hem nu tijd om het praten in actie om te zetten. Ook Barnett benadrukte dat de Caricom geen praatclub is. Santokhi en Barnett willen beiden, dat zaken de komende periode beter aangepakt worden.

Naast andere gesprekken die gevoerd zullen worden, hebben klimaatsverandering, voedselzekerheid in de regio, een verbeterd handelsverkeer tussen lidlanden, financiën en het produceren van energie topprioriteit. Er zal onder andere ook gesproken worden over het financieren van projecten, die tegen de gevolgen van klimaatsverandering moeten beschermen. Daarnaast zal het geldverkeer, en het opzetten en versterken van industrieën ook aangekaart worden.

‘’Together we will lead. We have spoken enough, now it’s time for action‘’, benadrukte Santokhi. Volgens Santokhi zijn de gevolgen van de invasie van Rusland in Oekraïne, tot in het Caribisch gebied voelbaar, in dat kader zal er overeenkomstig afspraken gewerkt worden. Op het gebied van de voedselvoorziening, zal Suriname land beschikbaar stellen voor het garanderen van gezond voedsel in de regio. Ook werkt Guyana volgens Santokhi aan een groot agrarisch plan. Dit alles zal in samenwerking met investeerders, mogelijk gemaakt worden.

-door Orsilia Dinge-