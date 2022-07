Ramadhin: ‘Ziekenhuispersoneel komt ook in aanmerking voor 17% loonverhoging’

De minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin, heeft afgelopen week in ABC-aktueel verklaard, dat de ziekenhuispersoneelsleden ook in aanmerking dienen te komen voor de 17% loonverhoging. Volgens Ramadhin zijn deze verhogingen al doorgevoerd voor overheidsziekenhuizen. “het personeel van de particuliere ziekenhuizen heeft aangegeven ook een uitkering van 17% te willen. Er is aan oplossingen van vorderingsvraagstukken gewerkt bij het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) en het Sint Vincentius Ziekenhuis (SVZ), maar de bedragen lopen in de miljoenen op”, aldus Ramadhin.

De bewindsman vertelde, dat de particuliere ziekenhuizen in principe een eigen directie, eigen bestuur en ook eigen inkomsten en uitgaven hebben. Ramadhin haalde vervolgens aan, dat particuliere ziekenhuizen zelf bepaalde besluiten kunnen nemen. ‘’Ze zijn ook bevoegd mondeling een overeenkomst te tekenen voor een aanpassing. De regering hoeft hierover niet te gaan beslissen.

Het salaris onderdeel is voor de ambtenaar en gelijkgestelden geweest maar als de particuliere ziekenhuizen de 17 procent willen toekennen kan en mag dat. ‘’Ze mogen het toekennen, maar wij willen wel werken aan inloopvorderingen en als u uw vordering krijgt, mag u kijken hoe u ermee omgaat. Dat is dus de strategie geweest. Er zijn vorderingen van de particuliere ziekenhuizen op volksgezondheid, sociale zaken en defensie. Dat is ook bij de overheidsziekenhuizen het geval en niet alleen bij het Diakonessenhuis.‘’

Ramadhin zegt, dat er naast de uitbetaling van de 17 procent, er rekening gehouden moet worden met de cashflow van de overheid. ‘’Daar is de strategie opgericht en ik ben blij dat er een voorlopig akkoord is bereikt tussen de directie en bond‘’, aldus Ramadhin.

Verder geeft de bewindsman aan, dat hij met de directeur van het Diakonessenhuis heeft gesproken over de vorderingsgelden. Deze vorderingsgelden moeten volgens Ramadhin in principe sneller opgang komen, zodat ze meer middelen hebben om eigenhandig beslissingen te nemen.