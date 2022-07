‘Brunswijk kan niet bepalen wat Constitutioneel Hof doet’

Bestuurskundige August Boldewijn noemt de uitspraken die vicepresident (vp) Ronnie Brunswijk afgelopen donderdag deed tijdens een meet and greet in Commewijne onverstandig. Brunswijk heeft tijdens deze bijeenkomst Serena Muntslag-Essed en het Constitutioneel Hof gewaarschuwd voor het willen wijzigen van het kiesstelsel. Muntslag-Essed heeft namelijk recentelijk hiertoe een verzoekschrift ingediend bij het Constitutioneel Hof. Het is lang duidelijk dat Brunswijk en daarmee ook Abop tegen de wijziging van het kiesstelsel zijn. Brunswijk heeft tijdens de meet and greet gezegd, dat hij de president heeft gezegd dat niets gewijzigd zal worden.

Boldewijn zegt in gesprek met De West dat Brunswijk niet kan bepalen wat het Constitutioneel Hof doet, omdat het een onafhankelijk instituut is, waarvan de bevoegdheden duidelijk zijn omschreven in een wet. “Je kunt niet zeggen dat je niet gaat meewerken als een besluit genomen wordt. Dat hij ook ageert tegen Essed geeft aan dat hij de wetten van het land niet kent. Hij wekt dan de indruk dat hij onverstandig is. Artikel 13 van de wet geeft aan wie de mensen zijn die een verzoek kunnen indienen. Tot die groep behoren zeker advocaten. Als hij dan waarschuwt, kent hij de wetten niet en hoort hij daar niet daar te zitten als vp”, stelt Boldewijn.

Volgens hem geeft de vp hierdoor aan dat hij zijn positie als vp niet kent. Boldewijn haalt daarnaast ook aan dat Brunswijk soms uitspraken doet waarvan men zich zou kunnen afvragen in welke hoedanigheid hij die uitspraken doet.

“In de sociologie noemt men dat rolintegratie waarbij verschillende rollen verenigd zijn in één persoon en de persoon soms in een bepaalde positie de ene rol vervult en dan weer de andere, waardoor je niet weet in welke hoedanigheid hij praat”, legt Boldewijn uit. Hij geeft verder aan dat Essed een Surinaamse is en voldoet aan alle eisen om een verzoek te kunnen indienen bij het Constitutioneel Hof.

Brunswijk is van mening dat men het kiesstelsel wil veranderen nadat ze jaar in jaar uit voordeel aan hebben gehad. Hij vroeg zich af wat fout is aan het kiesstelsel waarmee de president met zijn partij 20 zetels heeft gewonnen. Brunswijk zei dat hij de straat op zal gaan als het kiesstelsel veranderd wordt. Hij is ook van mening dat een wijziging tegen de marron is en voor ‘bruya’ en rassenhaat zal zorgen. Ook stelde Brunswijk dat het kiesstelsel zoals het nu is hun recht is. “Iedereen kan dat zeggen, maar als een wet niet voldoet aan de vereisten van een democratie, moet er iets aan gedaan worden. Als je praat over democratie praat je over gelijkheid. De stem van iemand in Paramaribo moet dan hetzelfde gewicht hebben als de stem van iemand in Coronie. Dat is een democratisch kiesstelsel”, stelt Boldewijn.

Vanwege het gedecentraliseerd kiesstelsel, is de kiesdeler in elk district anders. Volgens Boldewijn is ons kiesstelsel in principe tegen de democratie, omdat er een onevenwichtigheid is in de kiesdeler. Het Constitutioneel Hof moet volgens hem nagaan of het kiesstelsel in strijd is met de democratische gedachte van onze grondwet of internationale verdragen waar Suriname deel van is.

-door Priscilla Kia-