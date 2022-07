Reisagenten kunnen gedupeerde passagiers nog geen duidelijkheid verschaffen

De recente abrupte annuleringen van de vluchten van de SLM, notabene bij aanvang van de zomervakantie in Nederland en Suriname, is een onaangename verrassing voor zowel het reizend publiek als voor de Associatie van Surinaamse Reis Agenten (ASRA) leden. In een persbericht laat de ASRA weten, dat ondanks verwoede pogingen van het bestuur om met de directie van de SLM en/of het ministerie van Transport, Communicatie & Toerisme gesprekken te voeren om duidelijkheid te verkrijgen over de ontstane situatie en welke de oplossingen daarvoor zijn, dit helaas tot op heden niet gelukt is. “De verantwoordelijkheid van de ASRA leden tegenover hun passagiers, dwingt ons echter geen middel onbeproefd te laten om op behoorlijke wijze geïnformeerd te worden over de juiste stand van zaken door eerder aangehaalde autoriteiten. De vele vragen die gedupeerde klanten dagelijks aan ons voorleggen, moeten vooralsnog helaas onbeantwoord blijven zijdens de ASRA, die graag op ondubbelzinnige wijze daarop wenst in te gaan, wat nu dus niet mogelijk is”, aldus de ASRA.

Het moge nochtans duidelijk zijn dat het de wens is van de ASRA dat de nationale carrier spoedig uit deze impasse mag geraken, de vluchten conform schema kan uitvoeren en recht doet vooral aan de gestrande passagiers die de wanhoop nabij zijn.