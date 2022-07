MOORD TOT DE DOOD

Dat het slecht gaat binnen de gezondheidszorg is haast een ieder bekend. Dat men probeert de kosten van medicijnen te drukken en goede medicijnen die over een paar maanden vervallen aan te schaffen, dus goedkoop in te kopen, is begrijpelijk in deze moeilijke situatie, want men zegt weleens, liever iets dan niets.

De vraag is worden deze lage kosten ook laag aan de verzekeringsmaatschappijen doorberekend. De bedoeling van dit schrijven is om u te vragen alert te zijn en te blijven. Veel patiënten ontvangen dagelijks van de apotheek vervallen preparaten. De preparaten worden uit de originele verpakking, waarop de vervaldatum staat gehaald. De patiënt krijgt dan de medicijn bv. tabletten in een plastic zakje. Wat u moet doen, is op de aluminium verpakking kijken, want daarop zet de fabrikant ook de vervaldatum.

Het is bekend dat sommige patiënten niet zonder medicatie mogen blijven, denk aan aidsremmers, bloeddruktabletten, medicijnen voor dialysepatiënten.

Er zijn momenteel veel vervallen medicijnen in omloop, bijvoorbeeld vervallen in april, mei 2020 noem maar op. Men zegt wél dat de preparaten nog 6 maanden na vervaldatum te gebruiken zijn.

De vraag is, is dat correct.

Bloeddruktabletten die in het buitenland te vinden zijn vervallen in 2026. Vervallen is voor mij vervallen. Bijvoorbeeld op voedseletiketten staat dat het product uiterlijk tot een bepaalde datum te gebruiken is.

Bij medicijnen betekent vervallen echt vervallen.

Anders had men een andere datum geplaatst. Wat vervallen producten in jouw lichaam doen of kunnen doen, is niet bekend, maar laten wij geen risico nemen. Apothekers en vooral de gerenommeerde apotheken, zeg de mensen dat de medicijnen vervallen zijn en dan mogen zij zelf beslissen, of zij die innemen of niet.

U speelt met de gezondheid van het volk en Volksgezondheid treedt niet op. Het feit dat een apotheker rustig in ons land werkt, terwijl de betrokkene in met name Nederland verboden is om het beroep uit te oefenen.

Die apotheek onder leiding van die persoon werd gesloten en die werkt nu hier, alsof in Su alles kan .

Wij hopen dat men als patiënt en overheid alerter zal zijn, anders is het zelfmoord tot de dood.

R.P.