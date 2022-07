IS ER WEL LICHT IN DE TUNNEL?

De regering doet momenteel haar best Suriname uit de financieel economische dip te halen. Een enorme uitdaging is het vooral voor de regering, maar is er al licht in de tunnel zoals president Chandrikapersad Santokhi onlangs vertelde? Merkt het volk al een verandering of verbetering? Eigenlijk is het antwoord heel simpel, gezien de samenleving daar lang over moet nadenken en of er binnen de kortste keren beter uit zal zien. Echter weigert de samenleving er nu in te geloven dat er al licht in te zien is.

Op dit moment is de braindrain duidelijk te merken. Veel mensen willen naar elders, omdat zij het gevoel hebben, dat er in Suriname op dit moment geen doorgroeimogelijkheden meer zijn. Dit kwam ook recentelijk aan het licht, nadat bekend werd dat er in het afgelopen halfjaar duizenden paspoorten zijn aangevraagd. Het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) wordt momenteel namelijk overspoeld met nieuwe paspoortaanvragen. Volgens de CBB-directeur is het voor het eerst in de geschiedenis voorgekomen, dat men zoveel paspoorten aanvraagt. In de afgelopen twee jaar is het aantal aanvragen drastisch gestegen. Zullen we weer geconfronteerd worden met een verontrustende grote uitstroom van personen net als toen Suriname in 1975 onafhankelijk werd? Waar is het misgegaan, waarom trekken mensen nu veelvuldig weg? Haast in elke sector is de braindrain te merken. De oorzaak kan heel verschillend zijn. Het is of dat de burger het niet meer ziet zitten door de hoge prijzen. Of kan de reden gezocht worden in het gegeven, dat burgers twee jaar lang niet konden reizen vanwege COVID-19. Uiteraard ligt het ook aan de regering, hoe haar beleid er verder uit zal zien, om te voorkomen dat personen wegtrekken.