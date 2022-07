INDIEN ONBETWISTE LEIDER, WAAROM BEVREESD VOOR GEWIJZIGD KIESSTELSEL?

Dat het huidige kiesstelsel gewijzigd moet worden, is wens van velen in de samenleving. Het wijzigen van het kiesstelsel zal, volgens beweringen van sommigen, in het voordeel van een kleine groep werken, maar niet in het voordeel van alle kleine politieke partijen. Onze vicepresident heeft afgelopen week tijdens een massabijeenkomst van zijn partij, zijn mening uitgesproken over het wijzigen van het kiesstelsel. VP heeft daarbij verklaard geen voorstander te zijn van een eventuele wijziging. Volgens vicepresident Brunswijk zijn er mensen die plotseling moeite hebben met het huidige kiesstelsel. Echter is dit niet het geval. We weten allemaal wat de mogelijke vrees van de vicepresident is. Indien het kiesstelsel gewijzigd wordt zal de partij van de vicepresident vrijwel zeker minder parlementszetels binnenhalen, want het aantal stemmen dat één zetel moet garanderen, zal veranderen. Dat is de sluimerende vrees van onze ‘onbetwiste leider’. De vicepresident vindt, dat er momenteel mensen in de samenleving zijn die anderen, met name een bepaalde groep, niets gunnen. Waarom wordt een onvolkomenheid anno 2022 nog steeds gezien als een etnische aanval? Als we praten over anderen niets gunnen, kunnen we allemaal ook kijken naar partijen als NPS, Doe en DA’91. Gunt de partij van de vicepresident, de andere partijen dan geen kans. De eerder genoemde partijen hebben samen meer stemmen gehaald, dan de partij van de vicepresident, maar hebben op de NPS na, geen vertegenwoordiger in het parlement. En de vicepresident weet, dat hij alleen in bepaalde districten echt sterk staat. Niet in Paramaribo, vandaar de vrees voor een gewijzigd kiesstelsel. Hij is zich ervan bewust dat hij bij een gewijzigd kiesstelsel het onderspit zal delven. Is het dan niet de vicepresident die alleen aan zichzelf denkt en niemand anders iets gunt? Hij stelt dat er niks mis is met het systeem, maar moeten we een systeem blijven bestendigen dat super verouderd is, alleen om één partij te begunstigen?