Visumafschaffing voor alle nationaliteiten om meer toeristen aan te trekken

President Chandrikapersad Santokhi heeft afgelopen donderdag 30 juni op het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) de implementatie van de unilaterale visumafschaffing voor alle vreemdelingen, ongeacht hun nationaliteit, die afreizen naar Suriname voor toeristische doeleinden of familiebezoek, aangekondigd. Tijdens de introductie van de ‘Entry Fee’ launch heeft Santokhi verklaard, dat Suriname een van de weinige landen in de wereld zal zijn, waarbij je visumvrij binnen zal komen. Het doel van deze visumafschaffing voor alle nationaliteiten is volgens Santokhi om meer toeristen aan te trekken. De president verduidelijkte, dat de introductie van de Entry Fee bedoeld is, om de inkomsten die Suriname uit visa- en toeristenkaarten zal verliezen, op te vangen. “De staat zal dus directe ontvangsten blijven genereren vanuit deze sector”, aldus Santokhi. Beide versoepelingen zijn per 1 juli 2022 ingegaan.

Covid- 19

Voor de coronapandemie was het al minder prettig om te reizen door alle veiligheidsmaatregelen, “De Covid-pandemie zette er een schepje bovenop. Denk aan de vele protocollen die sinds kort nog in acht genomen moesten worden, wat reizen tot een activiteit maakte die men slechts wilde ondernemen in noodzakelijke gevallen”, onderstreepte het staatshoofd. De regeringsleider gaf aan, dat Suriname na het opheffen van de Covid-inreismaatregelen de gelegenheid heeft om hier adequaat op in te spelen. “Wij moeten hiermee de potentie doen uitgroeien tot een unieke vakantiebestemming in de regio”, zei de president.

Volgens Santokhi zal de Entry Fee positieve effecten hebben, voor in het bijzonder de toerisme-industrie. Toeristen kunnen ons land nu binnentreden zonder enige vorm van stress, ongerief voor wat betreft in het bezit zijn van een visum. Het staatshoofd is zich ervan bewust dat de implementatie van deze maatregelen uitdagingen met zich zal meebrengen. “Periodieke evaluatie zal noodzakelijk zijn voor de nodige bijstelling. De komende periode zal het beleid van de regering zich verder richten op het faciliëren van het personenverkeer naar Suriname. Dit, door luchtvaartovereenkomsten aan te gaan en nieuwe vliegroutes voor Suriname te identificeren”, aldus president Santokhi.

Visumafschaffing

De unilaterale visumafschaffing kan ook gezien worden als een grote handreiking om internationale banden te versterken. Om directe ontvangsten voor de Staat te blijven genereren uit deze sector, zullen alle personen die visumvrij afreizen naar Suriname, een Entry Fee van USD 25 of Euro 25 moeten betalen. Het tarief kan voorafgaand aan de reis via de VFS Global website betaald worden. De reiziger ontvangt een voucher, die bij aankomst overlegd moet worden bij de officiële grenspost. Ter facilitering van de reizigers, geldt een transitieperiode van drie maanden, waarbij de consulaire dienstverlening op de Johan Adolf Pengel Internationale luchthaven aanwezig zal zijn. Dit, voor personen die urgent moesten afreizen en daardoor niet in de gelegenheid waren de entry fee vooraf te betalen. De betaling op de Johan Adolf Pengel luchthaven en op de luchthaven te Zorg en Hoop kan slechts contant geschieden. Aan de westgrens zal deze contante betaling bij de Canawaima Management N.V. te South Drain geschieden en in het oosten bij de dependance van het consulaat van de Republiek Suriname te Saint Laurent du Maroni.