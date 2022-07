Acht procent loonsverhoging wordt mogelijk aangehouden

President Chandrikapersad Santokhi, zei de afgelopen week bij het startsein van de rehabilitatie van de Indira Gandhiweg, dat hij wederom met de vakbond aan tafel zal zitten. Er zal hierbij van gedachten gewisseld worden over een additionele acht procent loonsverhoging. Volgens Santokhi zal de vakbeweging direct voorgehouden worden, dat de loon-aanpassing tijdelijk aangehouden wordt.

Volgens hem zal de uitbetaling van een dergelijk percentage, ernstige gevolgen hebben voor de economie en er zelfs sprake zijn van inflatie. De acht procent vormt een deel van de beloofde 25 procent loonsverhoging, die beloofd is aan ambtenaren. Hiervan is reeds 17 procent uitbetaald.

Volgens Santokhi zal met de uitbetaling van de 8 procent, teveel geld in omloop worden gebracht en zal dit zonder enige twijfel invloed hebben op de koers. ‘’Wat heb je aan een loonsverhoging, als de koers weer begint te stijgen?.

We gaan met de bonden praten, om het later uit te betalen of om het te spreiden”, aldus Santokhi. Echter hebben de bonden reeds laten weten niet mee te zullen gaan met dit voorstel. Woordvoerder van de Ravaksur, Armand Zunder, gaf in gesprek met een lokaal medium aan toch te zullen gaan voor acht procent en meer. ‘’De zestig procent inflatie die is ontstaan komt niet door de loonsverhoging, maar door andere factoren‘’, aldus Zunder.