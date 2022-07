Sampi: ‘Heisa over Sabaku-project is merendeels persoonlijke aanval’

Edgar Sampi Abop-parlementariër, vindt de perikelen ron-dom de gronduitgifte in het Sabaku-project te Paramaribo-Noord, een persoonlijk aanval. Volgens Sampi wordt hij samen met zijn partijgenoot tevens minister van Grondbeleid en Bosbeheer Dinotha Vorswijk, persoonlijk aangevallen. Sampi is één van de velen, die enkele weken geleden een terrein in het Sabaku-project, toegewezen heeft gekregen. Echter wordt volgens Sampi herrie gemaakt, omdat een bepaalde groep in aanmerking is gekomen.

Inmiddels is er aangifte gedaan tegen Vorswijk. De Stichting Huis voor Democratie en Rechtsstaat heeft via advocaat mr. Gail Sitaram aangifte gedaan bij de procureur-generaal. De aangifte is gedaan met de achterliggende gedachte de perikelen rondom het Sabaku-project, strafrechtelijk te onderzoeken. Echter vindt Sampi dit een persoonlijke aanval.

Sampi: ‘’Blakamans horen niet in noord te wonen, dat is letterlijk gezegd. De traditionele grootgrondbezitters hebben daar moeite mee, dat jij daar en hun praktijken dus niet best lopen‘’, schrijft Sampi op zijn Facebookpagina. Deze week gingen ook documenten rond, waarbij is gebleken dat stichtingen in aanmerking zijn gekomen voor lappen terreinen. Volgens Sampi gaat het in dezen om een persoonlijke aanval op hem en vooral de minister. ‘’De aanval op jou gaat niet om gronduitgiftes, maar het streven om geheel Suriname uit geven aan een bepaalde groep, die niet op jou lijkt (doelend op Vorswijk).‘’ Sampi verklaart hiermede de ‘politieke tegenstanders’ de oorlog.

De president heeft onlangs verklaard, dat alle gronduitgiftes in detail onderzocht zullen worden. Santokhi, daarentegen sprak ook zijn afkeuring uit over de ontstane situatie. ‘’We gaan kijken of de juiste procedure is gevolgd. Dit niet alleen voor dit project, maar voor alle andere projecten”, stelde Santokhi. Het staatshoofd keurde het ook af, dat personen die een stuk terrein kunnen kopen, gratis één toegewezen hebben gekregen.