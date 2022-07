‘Meer investeringsactiviteiten offshore aanmoedigen’

De minister van Natuurlijke Hulpbronnen, David Abiamofo, zei afgelopen week op de Suriname Energy, Oil and Gas Summit (SEOGS) dat Suriname buitengewoon trots is op zijn reputatie met betrekking tot het nakomen van contracten, waaronder die voor het delen van productie. Het uiteindelijke doel van Suriname is om een fiscaal en regelgevend regiem te bieden dat investeringen en activiteiten in de offshore aanmoedigt. Suriname is tot nu toe erin geslaagd een groot aantal internationale oliemaatschappijen aan te trekken, zoals Shell, Chevron, ExxonMobil en TotalEnergies. Dit is volgens Abiamofo vanwege de internationale aandacht voor het Guyana- Suriname bassin en dat heeft te maken met alle olie en gas potentieel offshore. “ Guyana heeft binnen 2 jaar een groeitraject meegemaakt en dit is het gevolg van de ruim 10 miljoen barrels olievoorraad offshore. Suriname zal binnenkort ook volgen en dat is afhankelijk van de Final Investment Decision van de internationale oliemaatschappijen, dat binnenkort zal geschieden”, stelt de bewindsman.

Activiteiten met betrekking tot de appraisal booractiviteiten zijn volgens hem gaande en hierdoor zal Suriname over nog meer informatie beschikken voor het commerciële potentieel van de ontdekkingen. “In 2022 hebben we de Krabdagu 1-put kunnen toevoegen aan de reeks van vondsten, die enorm potentieel aanbiedt en de data uit deze put bevestigt, dat er oliereserves van ruim 180 miljoen barrels aanwezig zijn. Dit is een significante vondst voor Suriname”, aldus de minister van Natuurlijke Hulpbronnen.