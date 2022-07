President en vp deelgenoot herdenking Keti Koti bij Kwakoe-monument

President Chandrikapersad Santokhi en vicepresident Ronnie Brunswijk zijn deelgenoot geweest van de herdenking van 159 jaar afschaffing van de slavernij bij het Kwakoe-monument aan de dokter Sophie Redmondstraat. Bij dit standbeeld organiseerden het Nationaal Comité Herdenking Afschaffing Slavernij en Onderzoek naar de Gevolgen van het Slavernijverleden en de Feydrasi fu Afrikan Srananman op vrijdag 1 juli 2022 de nationale herdenking van 149 jaar feitelijke afschaffing van de slavernij in Suriname.

De herdenking, waaraan het thema “Reflecteren op het verleden voor een voorspoedige toekomst” gekoppeld was, ging gepaard met voordrachten, toespraken en een bloemenhulde. Onder de aanwezigen bevonden zich ook parlementsvoorzitter Marinus Bee en de ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden, Henk van der Zwan.

Vicepresident Brunswijk riep de nazaten van de tot slaaf gemaakten op tot eenheid. Hij merkte op dat deze vroeger achtergestelde groep, nu in alle lagen van de maatschappij te vinden is. President Santokhi stond in zijn toespraak stil bij moderne slavernij en riep op tot verzet tegen zaken als mensenhandel en -smokkel. Het staatshoofd voegde eraan toe dat het niet de bedoeling is het verkeerde gedrag van de vroegere kolonisator te volgen naar onszelf toe, maar om te werken aan natiebouw. “Misschien kunnen wij niet veel aan het verleden veranderen, maar we kunnen wel samen een mooie toekomst creëren door wederzijds respect”, aldus president Santokhi.