Vandaag vond in Torarica de officiële opening van de Suriname Energy, Oil and Gas Summit & Exhibition (SEOGS) plaats. Ook bij de 2e editie van de SEOGS hebben verschillende bedrijven uit verschillende sectoren de gelegenheid hun diensten aan te bieden. Ruim 120 bedrijven en 600 participanten nemen deel aan deze beurs. De beurs wordt gehouden van 28 tot en met 30 juni 2022 met als thema “Suriname Open for Business”. Op de foto: President Santokhi en zijn Guyanese ambtsgenoot Irfaan Ali.