Brunswijk moet uiterlijk woensdag bewijzen dat Asabina geld ontvangt van skalianeigenaren

Ronny Asabina, voorzitter van de BEP, heeft vicepresident Ronnie Brunswijk tot uiterlijk woensdagochtend de ruimte gegeven om met bewijzen te komen die aantonen, dat hij geld ontvangt van skalian-eigenaren werkzaam op het stuwmeer. Dit zei Asabina gisteren op een persconferentie in het BEP-centrum. Brunswijk uitte deze beschuldiging aan het adres van Asabina, omdat hij zich niet kan voorstellen dat Asabina samen met leden van de NDP DNA-voorzitter tevens lid van de Abop Marinus Bee, aangeklaagd heeft bij de procureur-generaal (pg) ten aanzien van een dienstreis naar Gabon. Aan de pg is gevraagd onderzoek te doen naar de besteding van financiële middelen van het parlement. Volgens Asabina heeft hij Bee aangeklaagd, omdat hij onrechtmatig Abop-fractieleider Obed Kanapé op kosten van de staat heeft laten meereizen naar Gabon. Brunswijk haalde aan dat Asabina Jennifer Simons nooit bij de pg heeft aangeklaagd terwijl zij ook mensen meenam naar het buitenland. “Hij gaat zo ver dat hij zijn eigen boslandcreoolse broeder naar de pg brengt. Dat vind ik verregaand”, zei Brunswijk.

Brunswijk heeft de mensen in Brokopondo ook verteld dat Asabina niet alleen het skaliantijdperk in het stuwmeer heeft geïntroduceerd, maar dat hij ook bonnen heeft met bewijzen waaruit zou blijken dat Asabina periodiek tekent om geld te ontvangen van de skalianactiviteiten. Asabina vroeg Brunswijk uiterlijk woensdagochtend met de bewijzen te komen anders zal hij gerechtelijke stappen ondernemen.

Volgens Asabina was er tijdens de regering Bouterse een regeling met de skalianhouders en het traditioneel gezag van Broko-pondo waarbij maandelijks een bedrag werd afgestaan aan de omliggende dorpen en het plaatselijke commissariaat. Echter werden geen gelden uitbetaald aan individuen. “80% van het geld ging naar het dorp en 20% naar het commissariaat”, benadrukte Asabina.

De beschuldiging dat hij een skalian heeft en daarvan profiteert is volgens Asabina niet iets van vandaag. In 2015 en 2020 heeft Abop volgens Asabina daarmee propaganda gemaakt, waarbij men in 2020 zo ver is gegaan door te stellen dat als BEP aan de acht komt het Tapajaiproject uitgevoerd zou worden en Sarakreek onder water zou lopen. “Wie heeft Brokopondo en Sarakreek vandaag onder laten lopen?”, vroeg Asabina retorisch. Hij haalde aan dat Brunswijk zijn goede naam en eer te grabbel heeft gegooid en beschuldigingen aan zijn adres heeft geuit, omdat Abop terrrein aan het verliezen is in Brokopondo.

Dat Brunswijk vindt dat Asabina zijn marronbroeder heeft verraden door hem aan te klagen bij de pg, is volgens Asabina een afleidingsmanoeuvre.

Hij haalde aan dat onder andere tussen 2010 en 2015 strafrechtelijke maatregelen zijn genomen tegen regeringsfunctionarissen die kaderleden van de BEP waren. Brunswijk was ook deel van de regering, maar toen werd er niet gezegd dat ‘brada e kiri brada’. Hij haalde ook aan dat Diana Pokie, ex-minister van Grondbeleid en Bosbeheer, in juli haar ontslag indiende, maar dat Brunswijk de leidinggevende bij de Abop is. Hij vroeg of Brunswijk denkt dat met de beschuldigingen de gemeenschap tegen hem zal keren waardoor hij gedwongen zal zijn de zaak in te trekken. Volgens Asabina gaat de marrongemeenschap voor wet en orde.

Hij geeft Brunswijk tot woensdag ochtend de ruimte, waarna besloten zal worden of er stappen genomen zullen worden tegen de vicepresident of tegen de persoon Brunswijk.

door Priscilla Kia