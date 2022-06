Tientallen Surinaamse dorpen wachten op hulp na ongekende overstromingen

Een boot vaart tussen de zinkendaken van huizen in Baling Sula, een van de vele dorpen in Midden-Suriname die werd getroffen door verwoestende overstromingen. Zware regenval sinds januari zorgde ervoor dat rivieren buiten hun oevers traden in Suriname, waardoor ook het staatsenergiebedrijf, Staatsolie Power Company Suriname, begin maart de spuikleppen moest openen bij de waterkrachtcentrale te Brokopondo om een nog grotere catastrofe te voorkomen. Dat leidde tot overstromingen van enkele dorpen in het district Brokopondo, ongeveer 100 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Paramaribo. Het water moet nog wegtrekken. Meer dan 3.000 huishoudens in zeven districten werden getroffen, maar ook bedrijven, boerderijen en scholen.

Onlangs liet Elsy Poeketie, 48, die naar de hoofdstad vluchtte om bij haar dochter te verblijven, haar kleindochter foto’s en video’s zien van haar hotel, het vakantieresort “Bonanza River” dat tot drie maanden geleden een mooi zandstrand, hutten en een openlucht recreatiezaal omvatte. “Nu, allemaal ondergelopen, op sommige plaatsen zelfs twee tot drie meter hoog.

Geen strand, alleen water overal waar je kijkt”, verzuchtte ze.

“Het doet me echt pijn. Waar vind ik het geld om te renoveren?” In het ondergelopen dorp Asigron heeft Patricia Menig haar broer ondergebracht, terwijl hun zus bij een tante inwoont nadat hun beide huizen zijn ondergelopen.

“Op 12 april begon het water te stijgen en binnen een week stond hun huis vol water, vier tot vijf meter hoog”, vertelde ze telefonisch aan AFP. En Menig verloor alle gewassen op haar landbouwperceel van 1,5 hectare, waardoor ze zonder inkomen kwam te zitten. “Velen zijn nu afhankelijk van overheidssteun”, zei ze.

Wachten op het droge seizoen

Vorige maand verklaarde president Chandrikapersad Santokhi zeven van de 10 districten van het land tot rampgebied, en vroeg hij internationale partners om hulp. China doneerde dinsdag USD 50.000 en Nederland, de voormalige koloniale macht van Suriname, beloofde 200.000 euro via UNICEF.

Het nabijgelegen Venezuela, dat geteisterd wordt door een jarenlange economische crisis, heeft 40.000 kilo aan goederen geleverd, waaronder voedsel en medicijnen, en de distributie zal deze week beginnen.

Het droge seizoen wordt pas in augustus verwacht en de autoriteiten stelden daarom voor, het gebied te evacueren. Maar veel bewoners kozen ervoor om te blijven, terwijl de overheid hen voor korte tijd onderdak bood.

Afgelegen dorpen in het binnenland zijn afgesneden van het wegtransport en alleen bereikbaar per boot of helikopter, wat de distributie van hulpgoederen extra ingewikkeld uitdagend maakt, aldus kolonel Jerry Slijngard van het Nationaal Coördinatiecentrum Rampenbestrijding (NCCR).

Een vlucht van Paramaribo naar Kwamalasamutu, een inheems dorp nabij de Braziliaanse grens, kost ongeveer USD 3.900. “Per vlucht kan ik maar 40 voedselpakketten meenemen en zijn er 400 huishoudens”, zegt Slijngard.

‘Ik heb geld nodig, geen eten’

Sommige voormalige dorpelingen die nu in de hoofdstad wonen, hebben een educatief project opgezet om kinderen te helpen die niet naar school kunnen, met financiering van een Canadees mijnbouwbedrijf, dat in het gebied naar goud graaft. Het project produceert online video’s in het Nederlands en de Aucanse en Saramaccaanse en inheemse talen.

Ze bieden ook USB-sticks voor mensen zonder internettoegang. De overstromingen hebben voor andere problemen gezorgd, niet in de laatste plaats een muggenplaag. En langs de grens met Frans-Guyana hebben inheemse Wayana-dorpen die niet zijn overstroomd, nog steeds 60 procent van de oogst verloren, nadat hevige regenval de grond heeft doorweekt, waardoor groenten zijn gaan rotten, zei Jupta Itoewaki van de Wayana Mulokot Kawemhakan-stichting, een belangenorganisatie .

Sommige inwoners van Brokopondo klagen dat ze niet de hulp krijgen die ze nodig hebben. “Ik heb geen voedselpakketten nodig, mijn machines kunnen niet eten. Ik heb geld nodig”, zei meubelmaker Amania Nelthan. Nu ziet hij geen andere oplossing dan te verhuizen. “Klimaatverandering is een feit. Er komen regens en overstromingen. Renoveren na de overstromingen is geen optie. Ik moet naar hoger gelegen gebieden.”

Bron: https://www.france24.com/en/live-news/20220624-dozens-of-suriname-villages-await-aid-following-unprecedented-floods-1