Brunswijk: ‘Iedereen die naar Abop wil komen is vrij, niemand kan je wat doen’

Abop-voorzitter Ronnie Brunswijk hield op zaterdag 25 juni 2022 een Meet and Greet in het ressort Munder. Volgens Brunswijk groeit de partij. Brunswijk vertelde de aanwezigen dat de deuren van zijn partij openstaan voor een ieder ongeacht hun afkomst. Vanwege covid-19 is het de partij niet gelukt om eerder naar de ressorten te gaan om met de mensen te praten. Brunswijk beloofde dat hij in contact zal blijven met ressort Munder. Hij hield het overgrote deel van zijn toespraak in het Aukaans. Aan het begin van zijn toespraak deelde hij mee dat er ook mensen van de inlichtingendienst aanwezig waren. Hij riep de aanwezigen op niet bang te zijn. Brunswijk zei dat hij het weet, omdat hij alle mannen van de inlichtingendienst kent. Hij gaf aan dat zij er mogen zijn, maar dat zij geen leugens moeten vertellen met als gevolg dat mensen rancuneus behandeld worden.

Brunswijk is van mening dat iedereen die zich bij de Abop wil aansluiten vrij is om dat te doen en dat niemand hen wat kan doen. “No wan sma no mang touch yu”, stelde Brunswijk.

Volgens hem is Suriname niet van één persoon en dat één persoon Suriname niet alleen kan leiden. Hij vroeg de mensen niet bang te zijn en hem te melden als zij merken dat zij van hun post zijn gehaald.

Volgens Brunswijk krijgt de inlichtingendienst opdrachten, maar dat hij ook hoort welke opdracht zij hebben gekregen, omdat hij ook mensen daar heeft die informatie met hem delen. Brunswijk haalde aan dat hij een man is die van het volk houdt en dat het volk ook van hem houdt. Hij gaf aan dat hij mensen in nood helpt en dat mensen weten dat als zij bij hem komen met hun problemen, zij een oplossing vinden.

Brunswijk zei dat het misschien moeilijk is om bij hem te komen, maar vroeg de mensen niet op te geven en de volgende dag weer te komen. Dagelijks melden heel veel mensen met verschillende problemen zich aan bij het kabinet van de vicepresident. Velen komen dezelfde dag op kantoor bij de vicepresident, maar weer anderen moeten de volgende dag komen. Brunswijk weet dat hij soms moeilijk te bereiken is, maar garandeerde de mensen dat zodra zij bij hem op kantoor komen zij een oplossing zullen vinden voor hun problemen. Brunswijk heeft nieuwe mensen van de partij geïntroduceerd. De bewoners van Davisbuiten hebben gebruik gemaakt van de gelegenheid om de vicepresident aandacht te vragen voor de problemen waarmee de buurt kampt.

Er werd gevraagd naar grondbeschikkingen. Daarnaast werd er aandacht gevraagd voor de wateroverlast, elektrificatie, de aanleg van SWM-watertoevoerbuizen, straatverlichting namelijk de verwisseling van lampen. Ook werd er aandacht gevraagd voor het bezanden van de wegen en het betegelen van nog 300 meter in de Peperboomstraat en een overheidscrèche in de omgeving. De bewoners wilden ook een oplossing voor de problemen omtrent Bazo- en BZV-kaarten, sportaccommodatie voor Davisbuiten en het plaatsen van drempels in de buurt. Brunswijk heeft na de bewoners aangehoord te hebben sportmateriaal gedoneerd voor de sporters in de buurt. Hij doneerde voetballen, basketballen, touwtjes en fluitjes voor de trainer.