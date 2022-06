Paris Club schuldeisers zullen achterstallige betalingen Suriname tijdens IMF-programma opnieuw plannen

De schuldeisers van de Parijs Club (Paris Club creditors) zijn op 22 juni 2022 met Suriname akkoord gegaan inzake een herstructurering van zijn buitenlandse staatsschuld. Deze overeenkomst volgt op de financieringsgaranties die op 2 september 2021 door de schuldeisers van de Club van Parijs zijn verstrekt ter ondersteuning van de goedkeuring door het Internationaal Monetair Fonds van een regeling in het kader van de uitgebreide financieringsfaciliteit voor de Republiek Suriname op 22 december 2021 en is in overeenstemming met de programmaparameters van het IMF, met betrekking tot de houdbaarheid van de schuld op langere termijn.

De crediteuren van de Parijs Club zullen achterstallige betalingen en alle vervallen tijdens de programmaperiode van het IMF, opnieuw plannen. De herschikking wordt uitgevoerd onder de volgende voorwaarden: ODA-claims moeten worden terugbetaald over een periode van 20 jaar (inclusief 7 jaar respijt) en niet-ODA-claims moeten worden terugbetaald over 15 jaar (inclusief 8 jaar respijt).

Op grond van deze overeenkomst worden alle bestaande achterstanden per eind 2021 in twee termijnen afgelost in 2022 en 2024.

Bovendien, op basis van een toekomstige beoordeling dat de Republiek Suriname aan al zijn verplichtingen onder de overeenkomst heeft voldaan, voornamelijk de vergelijkbaarheid van de behandeling, en het handhaven van een gezond macro-economisch beleid in overeenstemming met de houdbaarheid van de schulden op lange termijn, hebben de crediteuren van de Club van Parijs zich ertoe verbonden alle looptijden in kapitaal dat opeisbaar wordt vanaf 1 januari 2025. Als de IMF-beoordeling van de macro-economische situatie in 2024 overeenkomt met de projecties in de huidige EFF, zal het terugbe-talingsschema 17 jaar zijn (inclusief een aflossingsvrije periode van 4 jaar) voor NODA-vorderingen en 12 jaar (inclusief een aflossingsvrije periode van 5 jaar) voor NODA-claims vanaf 1 december 2024.

Deze schuldbehandeling zal de schuldeisers uiteindelijk in staat stellen extra inspanningen te leveren, onder meer door het afsluiten van schuldenswaps, op vrijwillige en bilaterale basis, om de inspanningen van het land ten gunste van milieu-, sociale en bestuur doelstellingen, te ondersteunen.

De Republiek Suriname heeft toegezegd schuldbehandelingen te zoeken die minstens even gunstig zijn voor alle andere bilaterale en externe commerciële crediteuren.

Achtergrondnotities

De Parijs Club werd opgericht in 1956. Het is een informele groep van officiële schuldeisers die tot taak heeft gecoördineerde en duurzame oplossingen te vinden voor de betalingsmoeilijkheden die kredietnemers ondervinden. De leden van de Club van Parijs die aan de reorganisatie hebben deelgenomen, waren vertegenwoordigers van de regeringen van Italië, Frankrijk, Nederland, Israël en Zweden.

Waarnemers bij de bijeenkomst waren vertegenwoordigers van de regeringen van Australië, België, Canada, Denemarken, Duitsland, Ierland, Japan, de Republiek Korea, de Russische Federatie, Spanje, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten van Amerika, evenals van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (IBRD), de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank, de Europese Commissie, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en het secretariaat van de Conferentie van de Verenigde Naties over Handel en Ontwikkeling (UNCTAD).

De delegatie van de Republiek Suriname stond onder leiding van de heer Armand Achaibersing, minister van Financiën en Planning. De vergadering werd voorgezeten door de heer William Roos, co-voorzitter van de Club van Parijs, adjunct-secretaris bij het directoraat-generaal van de schatkist van het Franse ministerie van economie, financiën en industriële en digitale soevereiniteit.

Technische opmerkingen: