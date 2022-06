Nationale visies worden meegenomen bij vestigen ambassade Jeruzalem

‘Nog geen gesprekken met religieuze groepen’

De minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, Albert Ramdin, heeft onlangs meegedeeld, dat alle nationale visies zullen worden meegenomen bij het openen van een ambassade in Israëlische hoofdstad Jeruzalem. Tijdens het bezoek van Ramdin in mei aan Israël, twitterde de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Yair Lapid verheugd te zijn, dat ‘’Suriname een ambassade in de Israëlische hoofdstad Jeruzalem zal openen‘’. Vanwege de discussies en de verschillende meningen hierover, stelde Ramdin, dat er gesprekken gevoerd moeten worden met religieuze groepen.

Echter zijn deze gesprekken volgens Ramdin, nog niet gevoerd. De bewindsman benadrukte, nadat het parlement en religieuze groepen gevraagd hadden af te zien van een dergelijk voornemen, dat er geen ruimte voor religie is in de buitenland politiek. Het openen van een ambassade in Jeruzalem, dient volgens Ramdin, slechts ter versterking van het buitenlandsbeleid.

‘’Als de ambassade elders moet, op basis van de omstandigheden, dan doen wij dat. Er is absoluut geen discussie daarover‘’, benadrukte Ramdin. De bewindsman zegt ook, dat Suriname zich moet richten op een nuchtere gang van zaken. Indien zaken er volgens Ramdin niet goed uitzien, zullen de autoriteiten zich daarbij neerleggen. ‘’Uiteindelijk gaat het om het Surinaamse belang.‘’ Ramdin onderstreept, dat religie en staat sinds enige tijd van elkaar gescheiden zijn. Dus het mag volgens hem niet zo zijn, dat religie richting geeft aan het beleid. ‘’Dat kan niet‘’, benadrukte hij.

President Chandrikapersad Santokhi, heeft inmiddels ook gesteld, dat er geen middelen beschikbaar zijn om een ambassade om te zetten. Er is volgens de president geen bedrag opgenomen in de begroting om een ambassade te vestigen in Jeruzalem. ‘’Er zijn enorme investeringen nodig om een ambassade op te zetten. We zullen daarom als land werken met een niet residerend ambassadeur‘’, stelde Santokhi.