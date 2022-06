Covid: Brazilië registreert 324 doden in 24 uur

Braziliaanse gezondheidsautoriteiten hebben gemeld dat er in de afgelopen 24 uur 324 sterfgevallen als gevolg van een covid-19 infectie zijn geregistreerd. Hiermee steeg het totaal aantal doden door de nieuwe coronabesmettingen naar 670.282.

Het voortschrijdend gemiddelde van besmettingen van het nieuwe coronavirus in de afgelopen zeven dagen was 51.361 per dag, een stijging van 20% ten opzichte van de gevallen die in 14 dagen werden geregistreerd.

Het voortschrijdend gemiddelde van de coronabesmettingen passeerde de 51.000 en is het hoogste sinds maart. In het slechtste geval overschreed het voortschrijdend gemiddelde op 31 januari van dit jaar de grens van 188.000 dagelijkse besmettingen. Het voortschrijdend gemiddelde van het aantal sterfgevallen in de afgelopen zeven dagen is 188 per dag, een stijging van 21 procent ten opzichte van het aantal geregistreerde sterfgevallen in de afgelopen 14 dagen, wat wijst op een stijgende trend van de gegevens.