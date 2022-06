NCCR overhandigt medicatie uit Venezuela aan ministerie van Volksgezondheid

Het Nationaal Coördinatiecentrum Rampenbeheersing (NCCR) heeft een partij medicijnen overhandigd aan het ministerie van Volksgezondheid. Dit gebeurde op dinsdag 21 juni 2022. De goederen werden in ontvangst genomen door Volksgezondheidsdirecteur Rakesh Gajadhar Sukul. Het departement zal de medicatie distribueren naar de Medische Zending en de Regionale Gezondheidsdienst.

De partij die aan het ministerie van Volksgezondheid is overhandigd, maakt deel uit van een schenking van 80 ton aan voedselpakketten, medicijnen en vijf motorfietsen. De Bolivariaanse Republiek Venezuela deed deze donatie ongeveer drie weken geleden aan Suriname. Aangezien het NCCR niet de functie van een medische instantie vervult, heeft de organisatie de medicijnen op dinsdag 21 juni officieel aan het ministerie overgedragen. Het Nationaal Coördinatiecentrum Rampenbeheersing coördineert als rampeninstituut alle hulpgoederen die in het kader van zulke situaties aan Suriname geschonken worden. Intussen is ook invulling gegeven aan de behoefte van de door watersnood getroffen dorpen, die hiervoor bij het NCCR hadden aangeklopt. Binnenkort ontvangt het NCCR ook een schenking uit Guyana.

Het NCCR heeft verder een goede samenwerking met het Caribische rampenbestrijdingsinstituut (CDEMA) alsook met de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO). Op maandag 20 juni 2021 mocht de Surinaamse organisatie ook van de PAHO een partij medische verbruiksartikelen en attributen in ontvangst nemen. Ook deze goederen maken deel uit van een grotere donatie. Aangegeven werd dat de distributie naar verschillende hulpbehoevenden gebieden via de Medische Zending gaat. De donatie bestond uit geïmpregneerde muskietennetten, flexibele jerrycans en tassen met eerste hulpmateriaal.