Datasur ontwikkelt webapplicatie voor juridische sector

SULegal is de nieuwste webapplicatie ontwikkeld voor de juridische sector. Op woensdag 22 juni 2022 heeft Datasur N.V. in aanwezigheid van advocaten, notarissen, accountants en genodigden deze applicatie gelanceerd in Hotel Courtyard by Marriott Paramaribo. Het gaat om een specifieke applicatie voor de juridische sector welke op maat is gebouwd. Voor deze sector betekent het een overstap naar digitalisering in combinatie met innovatie. “Het is voor de verschillende branches en sectoren in Suriname van belang dat de ICT-infrastructuren ingericht zijn volgens internationale standaarden”, zegt Anvit Ramlakhan, CEO Datasur N.V. De ontwikkeling van de industriële revolutie wereldwijd zorgt voor de overstap naar digitalisering. Dit geldt ook voor de juridische sector. Hetgeen betekent dat er geen opslag van papierwerk meer hoeft te zijn en de verschillende cases kunnen in de app verwerkt en opgeslagen worden. Datasur N.V. heeft daarom gekozen om de juridische sector te faciliteren met de datacenterdiensten die zij noodzakelijk achten om zodoende in dat traject door te kunnen gaan met hun doelstellingen, bevestigt directeur Ramlakhan. In samenspraak met het Hof van Justitie en de feedback van de cliënten wordt gewerkt aan verdere verbetering van deze applicatie. De advocatenkantoren mogen 3 maanden gratis gebruik maken van SULegal en kunnen initiële feedback en verbeterpunten deponeren bij Datasur N.V. “Wij willen een goed product neerzetten en gaan voor honderd procent geheimhouding. Wat betekent dat het ICT-bedrijf geen toegang heeft tot de data van haar cliënten. We zorgen ervoor dat de informatie veilig is”, aldus de Datasur topman.

Rushil Ramautar, Web Developer Datasur, zegt dat het de bedoeling is om een geïntegreerd Surinaams product op de markt te brengen. Bij het ontwikkelen van de webapplicatie is er gekeken naar de behoefte van de advocaten. Er is een sessie hierbij aan voorafgegaan. “De applicatie zal bijgewerkt worden met nieuwe features zoals time tracking en integratie met het Hof van Justitie. Er zijn plannen om deze applicatie richting Guyana te brengen gezien de enorme vraag ernaar.