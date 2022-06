Brazilië: Productie CoronaVac stopgezet door Butantan Institute

De productie van het CoronaVac is door het Butantan Institute stopgezet. Het betreft het eerste vaccin tegen covid-19 dat in Brazilië werd toegepast. In totaal leverde het Butantan instituut meer dan 110 miljoen doses aan het ministerie van Volksgezondheid. De laatste zending CoronaVac vond in februari van dit jaar. plaats Sindsdien is het instituut niet benaderd om nieuwe contracten te ondertekenen. Het CoronaVac werd in januari 2021 goedgekeurd door Anvisa (Sanitary Surveillance Agency). Het wordt gebruikt bij noodgevallen en nog steeds gebruikt voor vaccinatie bij kinderen en jongelingen. Het Butantan Instituut verloor markt in de nationale vaccinatiecampagne door de komst van andere immunisatiemiddelen, en het ontbreken van een definitief gebruiksrecord. De andere drie immunisatiemiddelen namelijk Pfizer, AstraZeneca en Janssen hebben meer acceptatie ondervonden dan Anvisa.

Definitieve inschrijving

Minister Marcelo Queiroga, van Volksgezondheid in Brazilië kondigde in april het einde aan van de gezondheidscrisis, die veroorzaakt werd door covid-19. Een Chileense studie heeft uitgewezen dat CoronaVac bij kinderen, meer dan 90% van de ziekenhuisopnames voor covid-19 kan voorkomen . “Omdat nu meer dan 70% van de Braziliaanse bevolking het primaire vaccinatieschema heeft doorgemaakt, is er geen wetenschappelijk bewijs voor alsnog het gebruik van CoronaVac als [booster]dosis. Noodrecord”, aldus Queiroga.

Queiroga zei dat het geen politieke kwestie betrof bij de keuze van vaccins. Als je een vaccin of medicijn koopt, moet je rekening houden met veiligheid, werkzaamheid en effectiviteit. Om de definitieve gebruiksregistratie te verkrijgen, moet het Butantan Instituut de door Anvisa gevraagde technische onderzoeken naar de werkzaamheid van het vaccin verstrekken. Het Butantan lab is van plan om de aanvraag in de eerste helft van juli in te dienen.

Wel wijst Butantan erop dat de effectiviteit van CoronaVac in de boosterdosis of derde dosis al wetenschappelijk is bewezen door studies in China, Turkije en Chili. Het laboratorium maakte een dossier aan, met alle onderzoeken die de effectiviteit garanderen. Volgens het instituut zijn er vijf studies van dit materiaal die wijzen op de effectiviteit van het vaccin als booster.