CBB-directeur uitgemaakt voor prostituee en doet aangifte

De directeur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB), Anastatia Kanapé-Pokie, heeft tegenover een lokaal medium verklaard aangifte te hebben gedaan ter zake smaad en laster. Volgens haar is zij via sociale media op een profiel uitgemaakt voor hoer. Ook haar personeel werd er met de haren bijgesleept.

Volgens de desbetreffende persoon op sociale media gebeurt er van alles op het CBB, behalve werken. Echter berust dit volgens Kanapé-Pokie niet op waarheid en zal ze het niet daarbij laten. Volgens haar is hiermee het imago van de organisatie behoorlijk geschaad, gezien de beschuldiging een aantal keren is gedeeld. Ook het persoonlijke leven van de werknemers is volgens de directeur flink besmeurd.

Volgens Kanapé-Pokie is men zover gegaan, door een foto van haar met haar team erbij te plaatsen. Zij zegt verder dat het zeker niet op waarheid berust dat er niet wordt gewerkt. Volgens Pokie werkt haar personeel heel hard en zijn er zelfs plannen, de tijdelijke locatie te Latour te verschuiven naar de Ramgoelanweg. De directeur zegt het zeker niet te zullen pikken, dat mensen op een dergelijke wijze met elkaar omgaan.

‘’Ik heb aangifte gedaan, omdat de mensen die erachter zitten, vervolgd moeten worden. Ik zal nimmer accepteren dat mensen CBB exposeren op sociale media. Als een medewerker zich schuldig maakt aan dergelijke praktijken, moet die het ergens anders uitvechten en CBB niet erbij slepen‘’, aldus Kanapé-Pokie.