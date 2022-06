Overheid kan 17% verhoging niet betalen aan personeel Diakonessenhuis en RKZ

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, heeft gisteren voor aanvang van de vergadering van de Raad van Ministers (RvM) aan journalisten meegedeeld, dat de overheid niet kan inkomen om de 17% verhoging aan het personeel van RKZ en het Diakonessenhuis te betalen. Ramdin zei dat de regering ook geen gesprekspartner is van de bond bij deze particuliere ziekenhuizen. Volgens Ramdin zijn de directies de gesprekspartners. Echter heeft Ramdin afgelopen dinsdag een gesprek gehad met de bond vanwege de maatschappelijke verantwoordelijkheid die de regering heeft naar de hele zorgsector. Het personeel van RKZ en het Diakonessenhuis heeft afgelopen dinsdag acties gevoerd, omdat het de lage lonen zat is. Ook meent het een stiefmoederlijke behandeling te krijgen van de overheid.

Het personeel is van mening dat het ook recht heeft op de 17% verhoging die is toegekend aan het overheidspersoneel en gelijkgestelden. Ramdin zei dat hij begrip heeft voor deze mening, maar dat het uitbetalen van de verhoging de verantwoordelijkheid is van de directies. De ligdagtarieven zijn per 1 januari verhoogd met 34%. De afspraak met de Nationale Ziekenhuis Raad was, dat die 17% tegemoetkoming aan de werknemers via die 34% stijging zou moeten gaan.

“Eerder waren de ligdagtarieven al met 112% verhoogd, dus er is vanaf 2020 een bedrag van dichtbij SRD 600 naar bijna SRD 1900 verhoogd. Mogelijk is die verhoging niet voldoende geweest op basis van de bedrijfseconomische voering. Dat kan best, maar dat is de realiteit. De 17% moet komen van de directies”, stelde Ramdin. Er is afgesproken met de bonden dat als de ziekenhuizen vorderingen op de staat hebben, de staat wil kijken hoe de betalingen te voldoen, zodat uit dat bedrag de 17% betaald kan worden.

Het personeel van voornoemde ziekenhuizen hield afgelopen dinsdag een stil protest waarbij het heeft gelopen naar De Nationale Assemblee om aandacht te vragen voor hun problemen. Volgens de verpleegkundigen is het salaris dat zij verdienen bij de particuliere instellingen veel minder dan hetgeen bij de ’s Lands instellingen wordt voldaan. Zij kunnen niet uitkomen en willen de beloofde 17% verhoging en de SRD 1000 die geïncorporeerd zou worden in het salaris. Robby Naarendorp, voorzitter van de bonden bij RKZ en Diakonessenhuis, zou op dezelfde dag een gesprek hebben met de minister van BIBIS, waarna besloten zou worden of de acties door zouden gaan. Het is duidelijk dat het gesprek niet naar tevredenheid van de bond is verlopen en worden de acties dus voortgezet.

Intussen heeft het Diakonessenhuis in een persbericht meegedeeld dat vanwege de vakbondsacties de klinische, poliklinische en paramedische dienstverlening niet gegarandeerd zijn. Er zal zorg worden verleend aan de reeds opgenomen patiënten die niet ontslagen kunnen worden. Cito gevallen, zwangeren en oncologische patiënten die onder lopende behandeling zijn, moeten contact opnemen met de desbetreffende medische specialisten via het nummer 427288 toestel 8000 of 8001. Voor de oncologische dienstverlening moet men bellen op toestel 3126 of op het nummer 8611249 tussen 07.00u en 15.00u.

-door Priscilla Kia-