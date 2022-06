Consumentenprijzen gestegen met 1,5%

55,6% inflatie in eerste halfjaar

Uit voorlopige cijfers van het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS), is gebleken dat de consumentenprijzen vergeleken met de prijzen van mei 2021, gemiddeld met 55,6% zijn gestegen. In 2021 was de inflatie 60,5%. Het ABS dat maandelijks de cijfers bekend maakt, meldt dat de prijzen in mei ten opzichte van april, met 1,5% zijn gestegen. Vergelijken we mei 2022 met mei 2021, dan zijn de consumentenprijzen bijkans met 60% gestegen. Deze vergelijking betreft de prijzen die in de periode van mei t/m eind mei 2022, zijn opgenomen.

Huisvesting, nutsvoorzieningen, onderhoud en reparatie van een woning, zijn met 119,2% gestegen. Vis, visproducten en garnalen zijn 72,2% duurder geworden. De prijzen van softdrinks, sappen en water vertonen een stijgende trend (71,6%). Ook de prijzen van brood en graan zijn met 78.1% gestegen.

De Consumenten Prijs Index (CPI) is een maat voor de gemiddelde verandering in de prijs van een naar kwaliteit en kwantiteit vast pakket aan goederen en diensten, bestemd voor consumptieve doeleinden.

Er zitten 316 items in het CPI-pakket van Suriname. De prijzen van mei 2020 t/m april 2022 hebben prijsbewegingen van tussen de -53% en +784% laten zien. Het ABS heeft circa 630 meetpunten. De prijsopnames worden verricht in Paramaribo, Wanica, Nickerie, Coronie, Saramacca, Commewijne en Para. In de districten Marowijne, Brokopondo en Sipaliwini worden er geen opnames gedaan.

(Bron: Statistiek ABS)