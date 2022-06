APA bevestigt, 180 miljoen vaten olie aanwezig bij nieuwe Surinaamse-bron

APA Corporation maakte dinsdag de resultaten van de stroomtest bekend van de Krabdagu-exploratiebron (KBD-1) op Blok 58 voor de kust van Suriname. APA Suriname heeft een werkbelang van 50% in het blok, terwijl TotalEnergies (TTE), de exploitant, ook een werkbelang van 50% heeft. Stroomtestgegevens verzameld in de twee onderste intervallen, de Boven-Campanien en de Beneden-Campanien, duidden op een olie-in-place bron van respectievelijk ongeveer 100 en 80 miljoen vaten (MMbbls) die zijn aangesloten op de KBD-1-put. Resultaten van de Upper Campanian Zone: 32 meter (105 voet) netto olieopbrengst, reservoir van hoge kwaliteit met 400-500 millidarcy permeabiliteit, 35-graden API en 2000-2300 scf/bbl GOR. De opbouwtest wees op een aangesloten bron van meer dan 100 MMbbls aan olie ter plaatse.

Deze tests zijn uitgevoerd in de exploratieput, en taxatieboringen zullen nodig zijn om aanvullende bronnen en optimale lokaties van ontwikkelingsputten te bevestigen.

De exploratieput stuitte op een ander lager GOR-interval van hoge kwaliteit in het Boven-Campanien dat zich niet op een locatie bevond die geschikt was voor stromingstests. Deze ondiepere Campanische zone zal in de beoordelingsfase vanaf een meer optimale locatie moeten worden getest op stroming.

“De resultaten van de Krabdagu-flowtest in de twee onderste intervallen zijn in lijn met onze verwachtingen en leveren gegevens op die ons begrip van het veld versnellen en toekomstige activiteiten vormgeven. Dit omvat het identificeren van de optimale bronlocaties die een beoordeling van het opwaartse resourcepotentieel voor elk doelwit mogelijk maken”, aldus John J. Christmann IV, CEO en president van APA. “De aangesloten middelen die zijn aangetoond tijdens de stroomtests in Krabdagu, gecombineerd met de resultaten van Sapakara South, zijn een belangrijke stap voorwaarts in het bevorderen van een project in dit gebied van Blok 58.”

De joint venture APA-TTE boort momenteel met de Maersk Valiant de exploratieput Dikkop in het centrale deel van Blok 58. Na voltooiing van de operaties in Dikkop, zal de Valiant naar verwachting de exploratie- en taxatieactiviteiten voortzetten in het centrale deel van Blok 58.