Su Aid draagt gecollecteerd geld officieel over aan NSS

Nierdialyse Centrum wordt uitgebreid

De stichting Su Aid, heeft gisteren officieel het gecollecteerde geld overgedragen aan de Nierstichting Suriname (NSS). Het bedrag is ten behoeve van het Nationaal Nierdialyse Centrum Suriname (NNC). Van 01 november tot en met 19 december 2021 heeft Su Aid een inzamelingsactie gehouden ten bate van de Nierstichting Suriname. In de voorbije maanden is gewerkt aan het collecteren van de toegezegde donaties en het finaliseren van de nodige contracten. Gisteren is de stichting eveneens gestart met de renovatie- en uitbreidingswerkzaamheden van de stichting. De werkzaamheden zullen ongeveer acht maanden duren. In totaal is er een bedrag van SRD 2.538.346,46 verzameld.

De voorzitter van het NSS Leon Brunings verklaarde, dat de middelen meteen zullen worden benut. De stichting is eerst van start gegaan met een opbergruimte, daarna is het parkeerterrein gerenoveerd. Er is volgens Brunings in de afgelopen periode ook gewerkt aan de elektra. Gisteren werden de kamers, bestemd als kantoorruimtes van de administratie, ook neergezet. Brunings benadrukt verder, dat de reeds bestaande gebouwen, ook een facelift zullen krijgen.

‘’Er zal aan capaciteitsversterking gewerkt worden.‘’ Momenteel heeft het NNC een capaciteit voor de opvang van 250 patiënten. Na de uitbreiding van de ruimtes, komen er 20 stoelen bij.

‘’Op elke stoel kunnen per dag drie mensen behandeld worden. Dus we kunnen in totaal 130 patiënten per dag helpen‘’, aldus Brunings. Ofschoon het NNC nu meer patiënten kan helpen, moet er volgens Brunings aan de samenleving uitgelegd worden, hoe het dialyseren voorkomen kan worden.

Giwani Zeggen, voorzitter van Su Aid, is blij dat de samenleving ondanks de moeilijke situatie, getoond heeft te kunnen en willen helpen. ‘’We zijn elke donateur enorm dankbaar. De samenleving heeft gegeven wat ze kan missen, daaromtrent kunnen we nooit ontevreden zijn. De Nierstichting heeft ons benaderd, want we hadden nog geen doel voor dat jaar. Ze hebben het plan voorgelegd. We hebben toen besloten de actie te ondersteunen‘’, aldus Zeggen.

door Orsilia Dinge