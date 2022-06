Ruim 100 miljoen vaten olie ontdekt bij Krabdagu

Het in Houston gevestigde APA Corporation heeft gisteren, dinsdag 21 juni aangekondigd dat haar joint venture met het Franse TotalEnergies een olie-ontdekking heeft gedaan bij de exploratie van Krabdagu, ver voor de kust van Suriname. Stroomtestgegevens verzameld in de twee lagere intervallen, de Upper Campanian en Lower Campanian, duiden op een olie-in-place bron van respectievelijk ongeveer 100 en 80 miljoen vaten (MMbbls) die zijn aangesloten op de KBD-1-put, zei APA. De ontdekking is in de buurt van een groot olieveld gevonden door een door ExxonMobil geleid consortium in Guyana, dat naar schatting bijna 11 miljard vaten olie-equivalent bevat. “De resultaten van de Krabdagu-flowtest in de twee onderste intervallen zijn in lijn met onze verwachtingen en leveren gegevens op die ons begrip van het veld versnellen en toekomstige activiteiten vormgeven. Dit omvat het identificeren van de optimale bronlocaties die een beoordeling van het opwaartse resourcepotentieel voor elk doelwit mogelijk maken”, aldus John J. Christmann IV, CEO en president van APA.

“De aangesloten middelen die zijn aangetoond tijdens de stroomtests in Krabdagu, gecombineerd met de resultaten van Sapakara South, zijn een belangrijke stap voorwaarts in het bevorderen van een project in dit gebied van Blok 58.” APA heeft een werkbelang van 50% in Blok 58 waar de olie-ontdekking werd gedaan, met TotalEnergies de exploitant en de houder van het resterende belang.

De joint venture APA-TTE boort momenteel met de Maersk Valiant de exploratieput Dikkop in het centrale deel van Blok 58. Na voltooiing van de operaties in Dikkop, zal de Valiant naar verwachting de exploratie- en taxatieactiviteiten voortzetten in het centrale deel van Blok 58.