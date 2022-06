‘Werkzaamheden bij ziekenhuizen minimaal, personeel in stil protest’

Het personeel van het Sint Vincentius Ziekenhuis en het Diakonessenhuis, verkeert vandaag in stil protest. Het personeel is gisteren door de bond opgeroepen mee te doen aan een stil protest, vanwege het niet nakomen door de overheid van gemaakte afspraken. De groep verzamelde zich vanaf half acht ‘smorgens bij Waka Pasi en liep vervolgens naar De Nationale Assemblee, waar zij zich wederom beklaagde. Gedurende dit protest zullen de werkzaamheden in de ziekenhuizen minimaal zijn. Dit bevestigde bondsvoorzitter Robby Naarendorp, gisteren tegenover een lokaal medium. Volgens Naarendorp zijn de ziekenhuizen momenteel niet in staat, te voldoen aan de arbeidsvoorwaarden van het personeel. Een maand geleden is er volgens Naarendorp een verzoekschrift ingediend bij de regering voor hulp. Naarendorp zegt, dat de hulp in eerste instantie werd toegezegd, echter heeft de regering na een maand niets meer van zich laten horen. Het personeel van de ziekenhuizen wil volgens Naarendorp weten wat de stand van zaken is.

Pas toen er volgens Naarendorp geen reactie van overheidswege kwam, is er besloten de ziekenhuizen te sluiten. ‘’Er is toen aangegeven, dat we de ziekenhuizen sluiten en gaan vervolgens richting parlement in een stille mars. We zijn dan niet aan het werk‘’, stelde Naarendorp. Er zal volgens hem wel dispensatie verleend worden aan de afdelingen die spoedhulp bieden. De acties zullen volgens Naarendorp niet eenmalig zijn. Deze zullen doorgaan totdat tot er een oplossing komt.