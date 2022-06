Constructie nieuw wegennetwerk moet zorgen voor verlichting

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken heeft kortgeleden tijdens een gehouden informatiesessie in Assuria High Rise, verklaard dat de plannen voor het construeren van een nieuw wegennetwerk in de omgeving Nieuwe Haven, en de brug over het Saramaccakanaal in volle gang zijn.

De financiering van dit project is afkomstig van de Inter American Development Bank (IDB).

Het is volgens Nurmohamed van belang dat de wegen aan de Van ‘t Hogerhuysstraat en in de omgeving Willem Campagnestraat de nodige aandacht krijgen. Er zullen moderne verkeerslichten geplaatst worden die ervoor zullen zorgen dat de verkeersstroom soepeler verloopt. Nurmohamed benadrukte dat de trucks met containers van de Nieuwe Haven door deze weg constructie niet meer op de bermen zullen parkeren, hetgeen voor stagnatie zorgt op de openbare weg.

“De klachten over de files waarover de mensen uit Commewijne en Wanica het vaak genoeg hebben, moeten verholpen worden. Er zal een grote verlichting komen in het geheel, wanneer het project van start gaat”,aldus Nurmohamed.

Contracters zowel nationaal als internationaal waren aanwezig bij deze informatiesessie en hebben daarbij de benodigde informatie verkregen, voordat zij hun verzoekbrief voor dit project richten aan het ministerie. De contracten voor de uitvoering van het wegennetwerkproject zullen aan het eind van dit jaar, en het eerste kwartaal van 2023 getekend worden.

De vele bedrijven in de omgeving mogen tijdens de werkzaamheden niet eronder lijden. Daarom zal dit heel project voor wat betreft de sociale, economische, milieu en veiligheidsaspecten goed begeleid worden. “De oplevering van het nieuw wegennetwerk en de brug over het Saramaccakanaal, zal binnen een maximale tijd van 2 jaar na de start plaatsvinden” ,aldus Nurmohamed.