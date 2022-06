Hakrinbank liet SLM USD 4 miljoen overtrekken zonder onderpand

Nu beslagen gelegd op onroerende goederen SLM

De Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) verkeert al jaren in zwaar financieel weer. De tegenslagen voor de luchtvaartmaatschappij houden namelijk niet op, gezien het feit dat onlangs de Hakrinkbank N.V. beslag heeft laten leggen op een aantal onroerende goederen van de SLM. “Dit beslag is het gevolg van een overtrekking, die was toegestaan door de CEO van de Hakrinbank op een USD-rekening van de SLM en die was opgelopen naar ruim USD 4 miljoen. Vervolgens heeft de voormelde Hakrinbank directeur getracht dit enorme bedrag van ruim USD 4 miljoen terug te halen door beslaglegging op onroerende goederen en zelfs op alle rekeningen bij andere banken van de SLM”, aldus vernemen wij uit een betrouwbare bron. Voorts vernemen wij dat deze beslaglegging mag worden gezien als damage control van de directeur van de Hakrinbank, gezien deze overtrekking door hem werd toegelaten zonder contractueel, een onderpand vast te leggen. De schade van ruim USD 4 miljoen moet volgens onze bron nu gehaald worden bij een bedrijf dat eigenlijk al aan de beademing zat en van deze beroerde financiele situatie was de directeur van de Hakrinbank allang op de hoogte. “De initiële correspondentie met betrekking tot deze overtrekking dateert uit 2019 en werd afgesproken met de toenmalige CEO van de SLM, en de gewezen minister van Financiën. Het bedrag van USD 4.8 miljoen werd tot en met mei 2020 getrokken van de USD en Euro rekeningen van de SLM bij de Hakrinbank. De huidige RvC en de directie van de SLM kwamen pas achter deze “afspraak” en de overtrekkingen in oktober 2021”, aldus onze bron.

Voorts vernemen wij, dat beslagleggingen positioneren, een schuldeiser niet als separatist kan beoordelen, zoals hypothecaire zekerheid of pandrechten dat recht wel zouden ondersteunen. “Andere bankinstellingen, waaronder Finabank en Republic Bank hebben dergelijke sterke cq. gefundeerde zekerheden wel weten te bedingen voor kredietarrangementen, waardoor het bankbedrijf niet aan soortgelijke risico’s wordt blootgesteld. Opmerkelijker is, dat de gewone ondernemer, jaarcijfers van drie jaren teruggaand en prognoses van minstens twee jaren, moet overleggen alvorens voor dergelijke kredietverstrekking in aanmerking te komen. De Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) had ten tijde van het arrangement al geruime tijd geen actuele jaarcijfers meer gepubliceerd”, aldus onze bron.