Rosebel ondersteunt gemeenschappen Brokopondo

Rosebel Gold Mines N.V (Rosebel) heeft op vrijdag 17 juni, een donatie met een totale waarde van SRD 700.000, overhandigd aan de gemeenschappen in Brokopondo. Als gevolg van de aanhoudende regenval de afgelopen maanden zijn veel dorpen in het binnenland overstroomd en verkeren bepaalde wegen die naar deze dorpen leiden in een zeer slechte staat. Ook de Rosebel Communities of Interest (COI’s), bestaande uit dorpen in het Pikin Saramacca-gebied in Sipaliwini en dorpsgemeenschappen in Brokopondo, zijn getroffen door wateroverlast als gevolg van regenval en de Afobaka-spuikleppen die momenteel open staan. Er zijn in de afgelopen periode afzonderlijke verzoeken gericht aan Rosebel door verschillende vertegenwoordigers van het gebied, waaronder districtscommissaris (dc) Ludwig Mendelzoon, granman Albert Aboikoni, het opperhoofd van de Saamaka-gemeenschap en het traditioneel gezag van Brokopondo.

Donatie overstroomde gebieden

De gevolgen van de overstroming variëren van voedseltekorten en gebrek aan schoon water tot een muskietenplaag en een ingrijpende verstoring van het onderwijs. Om de situatie enigszins te helpen verlichten, heeft Rosebel besloten steun te verlenen op basis van de verzoeken uit de gemeenschappen. Zodoende heeft dc Mendelzoon namens de gemeenschap van Brokopondo, een donatie in ontvangst mogen nemen bestaande uit een aluminium boot inclusief buitenboordmotor, reddingsvesten, durotanks benzine en voedselpakketten. Ook is er materiaal gedoneerd aan het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) voor het besproeien van de dorpen om de ontstane muskietenplaag te bestrijden.

Volgens Michiel Fleischeuer, General Manager Rosebel, zijn de huidige initiatieven vanuit het bedrijf naar gemeenschap toe een aanzet naar een structurele aanpak van de problemen in het district. “Wij begrijpen dat er meer ondersteuning nodig is naar de gemeenschappen toe. De voorspelling is nu dat het regenweer nog tot augustus zal aanhouden, en voor de toekomst zullen we de mogelijkheden bekijken voor niet alleen crisisbeheersing, maar samen met het districtscommissariaat ook werken aan een crisisplanning voor Brokopondo.” Mendelzoon die namens het district de middelen in ontvangst heeft mogen nemen, was het bedrijf zeer erkentelijk voor deze bijdrage: “Dit is een zeer hartstrelend gebaar voor ons. We hebben vanaf het begin de situatie gevolgd en vanuit onze positie nu bij het commissariaat kunnen we niet veel betekenen voor de getroffen gebieden zonder materiële en financiële hulp van derden, waaronder Rosebel. Brokopondo zal goed gebruik maken van deze geste.”

Aanpak wegen

Twee belangrijke wegen voor de COI’s, zijn de Wintrip Road (weg naar de dorpen Nieuw Jacobkondre, Baling, Misalibi en Bilawatra) en de weg naar Nieuw Koffiekamp. Beide wegen waren mede door wateroverlast op gegeven moment zeer slecht begaanbaar. Na afstemming met het traditioneel gezag uit de COI’s, hebben de Rosebel afdelingen Mine Operations en Mine Engineering assistentie verleend om de nodige wegverbeteringen aan te brengen, alhoewel vanwege de aanhoudende regens de wegrehabilitatie nog niet volledig kan worden uitgevoerd. Kapitein Henry Caffe uit Nieuw Lombé, vertegenwoordiger van het traditioneel gezag, gaf aan dat in de afgelopen periode meerdere organisaties aandacht hebben besteed aan de noodtoestand in het gebied, maar de problemen zijn nog niet verholpen: “De ondersteuning vanuit Rosebel is zichtbaar in het gebied, en we willen graag meer zien, maar we zijn wel tevreden met de vorderingen die tot nu toe zijn gemaakt met de wegen en de donaties van middelen.” De verdere distributie van onder meer de voedselpakketten in Brokopondo zal worden gecoördineerd door het districtscommissariaat in Brokopondo.