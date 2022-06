Brokopondo krijgt hulp van Stichting 1 voor 12

Stichting 1 voor 12 heeft gisteren meer dan honderd voedselpakketten gebracht naar het dorp Nieuw Lombé in het district Brokopondo. Grote delen van het district staan blank door de harde regens en het spuien van water uit het stuwmeer. 1 voor 12-voorzitter Louis Vismale, overhandigde symbolisch het eerste pakket aan de burgervader van Brokopondo, Ludwig Mendel-zoon. Vismale oriënteerde zich een week geleden in de getroffen gebieden en hoorde de noden van de bewoners van Brokopondo aan. Bewoner Harry van het district Brokopondo, vroeg de stichting om hulp. Mendelzoon is 1 voor 12 dankbaar voor haar bijdrage. Hij merkte op dat Vismale gelijk heeft ingespeeld op de noodkreet van de bewoners. Mendelzoon is Vismale ook dankbaar dat hij de officiële kanalen heeft gevolgd voor het bezorgen van de pakketten. Bewoner Harry vroeg ook hulp voor een 15-jarige tienermoeder. Vismale zei via de dc, de jonge moeder drie maanden lang financieel te zullen ondersteunen. Mendelzoon zei Vismale zeer erkentelijk te zijn hiervoor en vroeg de Almachtige hem te zegenen voor het goede werk dat Vismale hij doet. Mendel-zoon zal samen met Stichting 1 voor 12, ervoor zorgen dat de jonge moeder de nodige begeleiding krijgt. Zij ontving een pakket met onder andere wegwerpluiers, babyvoeding en levensmiddelen. Zowel Harry als de jonge moeder ontvingen een financiële ondersteuning van de stichting. De overige pakketten zijn door het team van 1 voor 12 verder gedistribueerd. Dit project heeft de stichting SRD 45.000 gekost.