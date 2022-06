Miss ANJ terug naar roots met ‘Light Up The Place’

De Reggae Pop en Dancehall Pop zangeres Miss ANJ gaat met haar nieuwste nummer ‘Light Up The Place’, terug naar haar roots. Dit nummer staat als tweede genoteerd op haar minialbum (EP). Het eerste nummer is getiteld: ‘Keep The Fyah Burning’, echter wordt met haar nieuwste song de EP officieel aangekondigd.

Miss ANJ is geen onbekende in de muziekwereld. Op 8-jarige leeftijd begon haar passie om te zingen. Doordat zij opgroeide in kleine dorpen, bestond de mogelijk toen niet om haar muzikale skills te ontwikkelen. Uiteindelijk is de zangeres zelf haar talent gaan ontwikkelen middels ‘Making Off’; documentaires op MTV. Ze vertrok na haar studie naar Frankrijk om fulltime te dansen. “Hier heb ik onder andere Frans-Antilliaanse collega’s ontmoet, die mij als Surinaams-Hindoestaanse juist omarmden en mij dichter bij mijn ‘Caribische’ identiteit hebben gebracht. Zo ben ik onder andere bewust geworden vanwaar mijn liefde voor reggae kwam. Toen heb ik mijn eerste nummers geschreven.’’ De veelzijdige zangeres koos voor de artiestennaam Miss ANJ, een afkorting van haar tweede naam Anjuli. Haar echte naam is Nisha Anjuli Ratnadevi Bhansingh. “Miss ANJ gebruik ik vanaf de middelbare school. Ik werd vroeger veel gepest en hield mijn creatieve kant voor mezelf. Mijn moeder noemde me vroeger Anjuli. De afkorting van mijn tweede naam gebruiken, was voor mij een manier om mijn eigen weg te kunnen vinden en begon met maar een handjevol mensen bij wie ik durfde mezelf te zijn.” Heden ten dage ziet zij ANJ als de persoon die ze graag wilde zijn: ambitieus, zelfverzekerd, onafhankelijk en eigenzinnig.

Miss ANJ is trots op haar afkomst, zo is duidelijk in haar nieuwste nummer. “Het eerste couplet en de hook heb ik geschreven toen ik in Frankrijk woonde en veel reisde”, zegt de zangeres. Haar is toen opgevallen dat velen Suriname niet kennen. “Men is zich niet bewust van welke taal en culturen Suriname heeft. Ze waren nieuwsgierig en vonden het heel interessant.” Het refrein is bedacht in een jamsessie in Duitsland met het doel positiviteit te verspreiden en “om elke plek te verlichten” waar je binnenkomt (energie). De zangeres is blij, tegelijkertijd ook verrast met de mooie muzikale beat en de song die tot stand is gekomen in samenwerking met S.RISE en Everis. S.RISE is een zeer getalenteerde artiest en songwriter afkomstig uit Guadeloupe. Everis Pellius behoort tot een Grammy genomineerde producer in London, afkomstig uit St.-Lucia die ook met vele andere prominente artiesten heeft samengewerkt. Het nummer is opgenomen in een studio in London.

‘Light Up The Place’ is meertalig te weten in het Engels met enkele woorden in Sranan, Sarnami en Patois. De beatmaker Akash Patti koos voor een fusion van de genres Dancehall, Soca en Pop. Vanwege Covid-19 is alles op afstand gecommuniceerd. Samen met Miss ANJ kwam het eindproduct tot stand. “Ik ben blij dat hij mij in vertrouwen heeft genomen om alles op te sturen, zodat ik de song op afstand heb kunnen realiseren. De song is gemixed in London en gemasterd in Jamaica. We zijn trots op het eindproduct”, zegt de zangeres heel tevreden. De boodschap met dit nummer is om de Surinaamse roots te presenteren en om Suriname op de kaart te zetten. “Wij Surinamers brengen een goede sfeer! Voor degene die niet echt naar de tekst luisteren, is het gewoon een vrolijke feel-good”, aldus Miss ANJ. Ze vraagt om ondersteuning te geven aan je favoriete artiesten, zodat zij de motivatie krijgen om door te gaan. Volg deze veelbelovende artiest op de bekende televisie- en radiostations en de sociale media kanalen.