Drie verdachten aangehouden in moordzaak Dom Phillips

Nadat de dood van de Britse journalist Dom Phillips en de Braziliaanse mensenrechtenactivist Bruno Araújo Pereira werd bevestigd, heeft de Braziliaanse Federale Politie, de arrestatie van in totaal drie verdachten voor betrokkenheid bij de misdaad in de regio Vale do Javari, (Amazonas) verklaard. De Federale Politie onderzoekt echter nog vijf andere verdachten die zouden hebben geholpen bij het wegmaken van de lijken.

Daarenboven verklaarde de Federale Politie onderzoekingen te verrichten of de gearresteerde verdachten zich schuldig hebben gemaakt aan illegale visserij en om de drugshandel in de regio te bevorderen.

Amarildo da Costa

De eerste verdachte die werd gearresteerd voor de moord op Phillips, is de visser Amarildo da Costa. Volgens de Federale Politie is hij reeds gearresteerd. Da Costa beweerde dat hij geholpen heeft de lichamen te verbergen, maar hij ontkent dat hij de slachtoffers heeft neergeschoten.

Oseney da Costa

Vervolgens werd Oseney da Costa, de broer van Amarildo, gearresteerd. Hij zou ook betrokken zijn geweest bij het misdrijf. De Federale Politie stelde dat ook de broer tot nader order opgesloten blijft.

Jeferson da Silva

De derde verdachte in de zaak van Phillips, is Jeferson da Silva Lima, die ook is gearresteerd. Volgens de Federale Politie heeft Lima zichzelf aangemeld bij het politiebureau. “Lima wordt later deze week ondervraagd en naar een hoorzitting gestuurd. Zijn arrestatiebevel werd uitgevaardigd door de vervolging van Amazonas”, aldus de Federale Politie. Lima wordt genoemd als verdachte die rechtstreeks deelnam aan de dubbele moord en hielp bij het verbergen van de lijken.

Lichamen gevonden

Braziliaanse autoriteiten hebben onthuld dat de lichamen van Phillips en Pereira in vieren waren gedeeld en deels verbrand. de stoffelijke resten werden afgelopen woensdag gevonden, nadat Amarildo zijn deelname aan het misdrijf had bekend en de politie de lokatie had aangegeven.

De Crisiscommissie in deze strafzaak heeft verklaard dat alle testen uitgevoerd om te komen tot de volledige identificatie van de stoffelijke resten en om ook de doodsoorzaak te analyaseren en om de dynamiek van de misdaad en het verbergen van de lichamen aan te geven. Echter is er nog geen informatie over het slachtoffer Pereira.