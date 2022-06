WAARVOOR HEBBEN WE SZF NOG NODIG?

Het Staatsziekenfonds (SZF) heeft de premies voor de vrijwillige verzekering voor personen verhoogd. Deze verhoging zal per 1 juli 2022 ingaan. De premie voor de categorie 0 t/m 15 jaar is verhoogd van SRD 72 naar SRD 110. De premie van de categorie 16 t/m 20 jaar is verhoogd van SRD 98 naar SRD 150. De premie van de categorie 21 t/m 40 jaar is verhoogd van SRD 170 naar SRD 360. Voor de categorieën 41 t/m 50, 51 t/m 55, 56 t/m 60 en 61 t/m 99 jaar, bedroeg de premie respectievelijk SRD 175, SRD 183, SRD 190 en SRD 245. Met de verhoging bedraagt de premie in deze categorieën respectievelijk SRD 450, SRD 550, SRD 550, en SRD 700. Deze verhoging is zeer vervelend overgekomen bij velen in de samenleving. Echter legt het SZF uit, dat het genoodzaakt is een verhoging door te voeren, omdat de kosten van het bedrijf ook gestegen zijn. Het SZF verklaart dat Covid-19, duurdere medicijnen, verhoogde tarieven van zorgverleners en de verschillende ontwikkelingen, debet zijn aan de verhogingen. Begrijpelijk is het dat het SZF alles eraan doet om niet te verzuipen, maar hoe zit het met zijn cliënten? Moeten die ook verzuipen? Burgers vragen zich nu af, waarvoor het nog nodig is om je bij het SZF te verzekeren. Volgens hen is de medicijnklapper ook veranderd in hun nadeel, wat inhoudt dat bepaalde medicijnen niet meer voorkomen in de klapper en dus niet vergoed worden. Wat is het belang dan nog van een verzekering als bepaalde voorgeschreven medicijnen, niet vergoed worden en dat er steeds vaker bijbetaald moet worden? Hoort het niet zo, dat de verzekeraar garant moet staan voor zijn cliënt, gezien die daarvoor maandelijks zijn of haar premie betaalt? Zoals het er nu uitziet, moeten cliënten wel maandelijks hun premie betalen, zonder de zekerheid te hebben dat de assuradeur op een juiste manier inspringt.