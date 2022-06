CUBAANSE VLUCHTELINGEN RICHTING GUYANA

Met ingang van 15 juni 2022 heeft de Surinaamse Fly Allways Airlines van de regering van Cuba toestemming gehad om non-stop te vliegen op de route Georgetown/Havana/Georgetown. Niet lang terug kwamen Cubaanse staatsburgers in groten getale ons land binnen. Uit documenten waarop de krant in 2019 de hand heeft kunnen leggen, bleek dat er per week, van maandag tot vrijdag, tussen de 100 en 130 Cubanen ons land binnenkwamen. Het zou gaan om personen en gezinnen die vanwege de financiële situatie in hun eigen land, op zoek waren naar een beter bestaan.

De stroom Cubanen hield nog enige tijd aan. Velen van hen konden voor de covid-pandemie een redelijk bestaan in ons land opbouwen. Maar tijdens de pandemie raakten velen hun baan kwijt met als gevolg dat zij massaal vertrokken naar onze buurlanden. We kunnen ons allemaal het tafereel nog herinneren, toen een grote groep Cubanen bivakkeerde in november 2020 bij de veerverbinding te South Drain. De groep wilde naar Guyana, maar vanwege corona, was het niet mogelijk de oversteek te maken. De groep zette toen kampeertentjes op. De Surinaamse overheid voorzag de mensen van de eerste levensbehoeften, waaronder voedsel en drank. Aangezien de grens gesloten bleef en de veerboot Canawaima stillag, konden de mensen geen kant op. Met al die tentjes her en der, zag South Drain eruit als een vluchtelingenkamp. Keerpunt kreeg de foto’s onder ogen en trok daaruit de conclusie, dat de Cubanen goed voorbereid waren vertrokken vanuit Paramaribo. Zij waren in het bezit van kampeertentjes en hadden voeding en drinkwater meegenomen. Volgens de woordvoerder van de groep, zouden zij op de locatie blijven totdat de autoriteiten toestemming gaven dat zij verder mochten naar Guyana. Dagenlang bivakkeerden de Cubanen te South Drain, want Guyana weigerde hen op te vangen. Guyana had geen behoefte aan nog meer vluchtelingen, het land kampt ook al met Haïtianen die het land binnenkomen en nooit meer vertrekken. Het is algemeen bekend dat zij via de route Guyana – Brazilië, Columbia en Latijns-Amerika, de Verenigde Staten willen bereiken. Maar nu is de situatie veranderd, de opkomende olie-industrie in Guyana, maakt dat het land aantrekkelijk is voor deze mensen die in hun eigen land in zeer slechte omstandigheden moeten zien te overleven. De Guyanese gemeenschap zal met deze actie van Fly-Always, zich moeten voorbereiden op een vluchtelingenstroom uit Cuba en daarbij ook de arbeidskrachten die gepaard gaan met deze mensen. De regering in Guyana stelde een paar weken terug, dat zij wil investeren in arbeidskrachten en aangezien de Cubanen een beter bestaan willen, zullen zij zich uitermate inzetten om ook een plek te bemachtigen in deze maatschappij die hun meer perspectief biedt dan hun geboorteland.