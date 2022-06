Verhoging inschrijfgeld AdeKUS onvermijdelijk

Geld nodig voor operationele aanpak

Shanti Venetiaan, voorzitster van het bestuur van de Anton de Kom Universiteit, heeft in het radioprogramma ABC Aktueel erkend, dat de verhoging van het inschrijfgeld op de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS), noodzakelijk en onvermijdelijk is. Het dagelijkse leven is veel duurder geworden, en met de huidige inkomsten, komt de universiteit er niet aan toe, om de nodige reparaties en onderhoudswerkzaamheden op het terrein met daarbij de maandelijkse vaste lasten te financieren. Voor de bachelorstudie moet vanaf heden SRD 3.500 worden neergeteld. “Vanaf 2018 is altijd het bedrag van SRD 1.850 gehanteerd, dat had deels ook te maken met de toen geldende covid-situatie, maar nu zal de verhoging toch doorgevoerd moeten worden“, aldus Venetiaan. Zij benadrukte dat in principe de studenten geen collegegeld betalen, maar slechts hun inschrijfgeld. Op andere universiteiten betaal je inschrijfgeld en daarnaast collegegeld, dat is niet het geval op de AdeKUS. “Als een bachelorstudent inschrijfgeld en collegegeld moeten betalen, kan dat naar schatting al in de orde van SRD 10.000 tot SRD 15.000 oplopen. Maar door de inflatie die is ontstaan, is het niet meer mogelijk, rond te komen met het bedrag van SRD 1.850 aan inschrijfgeld”, aldus Venetiaan. ‘’Er is over nagedacht de betaling te laten geschieden over drie termijnen inplaats van twee termijnen, daardoor creëer je meer ruimte voor de studenten.’’ Venetiaan zei dat er een verzoek gedaan is aan de faculteiten, om de situatie omtrent de betaling in de gaten te houden. Zij haalde aan, dat voor studenten die hun studie bijna af hebben en voor wie de betaling zwaar is, er altijd een oplossing gevonden kan worden.

Volgens haar subsidieert de overheid wél, maar uit die subsidie kunnen alleen de salarissen van docenten en medewerkers, betaald worden.

Met het inschrijfgeld kunnen de operationele dingen, die betrekking hebben op het terrein betaald worden. Volgens Venetiaan bestaat de kans dat studenten kunnen afhaken doordat zij het huidige inschrijftarief niet kunnen opbrengen. Maar er zijn nog steeds faciliteiten waarvan er gebruik gemaakt kan worden, om de NOB als voorbeeld te nemen. “Inderdaad zijn er klachten van studenten over de omgeving, vandaar dat het tarief is verhoogd. Want zonder geld kunnen de onderhoudswerkzaamheden op het terrein niet worden aangepakt. De subsidie van de overheid is daarvoor nog net niet genoeg”, aldus Venetiaan.