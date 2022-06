Uitgebrand voertuig en lijk aangetroffen nabij Afobakaweg

Bij de toegangsweg tot het Suriname Motorsport Park (SMP) aan de Afobaka-weg in Brokopondo, hebben leden van het Korps Politie Suriname (KPS) omstreeks 08.00u hedenmorgen een lijk van een man en een uitgebrand voertuig aangetroffen. Het ontzielde lichaam van de man is door de opsporingsambtenaren ongeveer 200 meter verwijderd van het voertuig, een wit gelakte Toyota Ractis, aangetroffen.

Het hoofd van de PR-afdeling van het KPS, Milton Bisschop zei tegenover de media, dat een misdrijf niet wordt uitgesloten. Het KPS had bij het ter perse gaan van deze editie, nog geen verdere informatie verstrekt aan de krant.