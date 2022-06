Pique protesteert niet langer

Slechte opkomst oorzaak

Politiek activist Sibrano Pique zei gisteren in gesprek met een medium, dat hij de straat niet meer op zal gaan voor het houden van protestacties. Volgens hem is het een gedane zaak,en zal hij de rest vanaf de kantlijn volgen.

De aanleiding hiervoor is volgens Pique, de slechte opkomst bij de protesten, die hij de afgelopen periode georganiseerd heeft. De activist verklaart dat de Surinamer nog niet ready is de straat op te gaan. Ook zouden ze hem niet als leider zien en zijn ze niet bereid ondersteuning te bieden. ‘’Laten de mensen in wie zij een leider zien, op straat komen. Ik zal dan ondersteunen‘’, aldus Pique.

Hij zei verder, niet te weten waaraan het ligt, dat hij niet als leider wordt gezien. Volgens hem meent hij het goed met het land en wil hij oplossingen voor de problemen. Ook de richting die de regeringsleiders opgaan, bevalt Pique niet. Volgens hem levert hij niet alleen strijd tegen de huidige regering, maar tegen 40 jaar politiek. Pique zegt verder er tegen te zijn dat mensen als Bouterse en Abrahams denken terug te komen aan de macht. ‘’Ze hebben hun tijd gehad en hebben er niets van gemaakt”, aldus Pique.

Volgens de activist heeft hij geen politieke kleur en heeft hij dat vanaf het begin kenbaar gemaakt. Pique vertelt met verschillende leiders om de tafel te hebben gezeten om de politiek beter te begrijpen.