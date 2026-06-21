SURI’S GAAN GEEN CENT ZIEN UIT BLOK 58

Surinamers hebben zich te vroeg te rijk gerekend. Simons ook. Zij ging alvast flink bossen. In haar euforie heeft zij het land weer en in meer ellende gestort door haar onbesuisde actie met de dure lening bij Bank of America. Opvallend genoeg lijkt niemand dat te beseffen. Is het je opgevallen dat in Suriname iedereen zomaar roept: “We krijgen bogo bogo money” vanaf 2028 door blok 58, maar niemand komt met harde berekeningen en cijfers. Niemand vertelt (1) Hoeveel geld er gaat komen en (2) wanneer het geld gaat komen. Niemand. Niet de olieminister, niet de minister van Financiën, niet Staatsolie, niet de vele zelfbenoemde olie- & gasdeskundigen. Het krioelt plotseling in Suriname van olie- & gasexperts, energy experts, financial experts. Overal lezingen, workshops en koffie kon makandra’s. Eindstand? Soso slap gepraat over de hype woorden als Local Content, Leiderschap, Governance, Instituties. Daar zijn Surinamers heel goed in, slap met elkaar praten, praten en praten zonder diepgang en inhoud. Inmiddels is de realiteit heel ernstig en schokkend. Suri’s gaan voorlopig geen cent zien. In de komende weken zal ik in vijf delen Suriname ontnuchteren en uit de roze droom halen. Tang lookoe tap a schaakbord.

Vandaag deel 1: Er blijft geen stuiver over voor Suri’s uit Blok 58 in deze regeerperiode van Simons.

In Peyton Place zeiden ze bij elke aflevering “confused? No more confusion after this episode.” Dus geheel in die stijl zeg ik “geschrokken, verbaasd? geen verbazing na dit artikel.”

Hoeveel en Wanneer

Bogo bogo money? Oh ja? Vertel dan wanneer gaat het geld komen. Vertel dan hoeveel geld er gaat komen. Met welke scenario’s is er gerekend. Wat zijn de risico’s bij die scenario’s. Het meest schokkende is dat tot nu toe niemand zo een simpel tabel aan het land heeft kunnen presenteren. Velen roepen maar wat, roepen getallen in miljarden en iedereen papegaait dat na. Wie weet hoe reëel die getallen zijn. Niemand! Waarom krijgen wij niet een tabel als onderstaand plaatje?

Als alles meezit, en dus als alles conform planning loopt dan gaan de boringen pas na de zomer van 2028 beginnen en voordat de eerste commerciële olie verscheept en verkocht is zijn wij al bij eind 2028. Voordat Total een eindafrekening van de eerste boringen heeft gemaakt en door de accountants heeft laten controleren en de afdrachten heeft vastgesteld, zijn wij al in januari 2029. Dus? Dus in 2028 is er geen cent aan olie uit Blok 58 voor Suriname. Ja, je leest het goed. Dit heet cashflow en dat is wat anders dan “revenuen”. Ook al worden “revenuen” geboekt in 2028 dan nog is de cashflow pas in 2029. Dus de eerste dollars komen pas in 2029 op de rekening. En dat zal niet meteen “volle” bak geld zijn want je moet ook rekening houden dat er altijd opschaling is bij alle business, dus ook hier. Op dag één zal er niet meteen op “volle sterkte” geproduceerd worden, hetgeen betekent dat zeker de eerste batch verscheping langer zal duren dan wat later in een “steady state” (maturity) fase zal gebeuren. Dit heet op sterkte komen, op volle vaart komen. Dus in het begin duurt het langer. Dit geheel heeft dus consequenties voor hoeveel geld wanneer beschikbaar is voor Suri’s. Het komt dus later dan 2028 maar het ergste is dat wat er komt moet gelijk gereserveerd worden voor Bank of Amerika. Een nuchtere analyse laat zien dat er geen kopro sensie overblijft voor de zich rijk rekenende Suri’s en voor al die olie gas clowns die denken, een nyang te kunnen maken. Waarom blijft er niks over?

Analyse van waarom geen cent overblijft

De sprookjes van bogo bogo oliedollars spatten nu uitelkaar door die dure lening van Simons. Eigenlijk hebben Simons en Adhin (en Bouterse) al in de periode 2015-2020 de Suris “beroofd” van die bogo bogo droom door toen onbesuisd te duur bij Oppenheimer te lenen en de toekomstige inkomsten te “verpanden”. Deze Oppenheimer-lening werd alleen maar groter en nu heeft Simons weer (en weer samen met Adhin) onbesuisd duur bij Bank of Amerika veel geleend en dat maakt dat er geen kopro sensie uit Blok 58 overblijft voor de Suris in deze regeerperiode. Ik laat je dat zien in onderstaand plaatje.

In mei 2030 zijn er verkiezingen, dan is regeerperiode Simons voorbij. De lening moet afgelost worden, er moet vanaf 2028 ook rente betaald worden. Uit publicaties van Bureau voor de Staatsschuld blijkt dat Simons bij elkaar USD 1.950 miljoen over 2028, 2029 en 2030 moet betalen. Wij weten ook dat er stelselmatig een begrotingstekort is. Als je het begrotingstekort van 2028, 2029 en 2030 bij elkaar optelt dan kom je op ongeveer USD 750 miljoen voor 3 jaren onder normale omstandigheden dus zonder grote investeringen, dus zoals het nu aan toe gaat namelijk kabbelen en pina leiden. Bij elkaar heeft Simons dus USD 2.700 miljoen nodig voordat zij in mei 2030 de verkiezing in gaat. Dit bedrag zal in de verste verte niet komen uit 1,5 jaar (2029 en begin 2030) olie & gas-afdrachten vanuit Total uit Blok 58. Let wel, vergeet de reguliere gelden van Staatsolie want die opbrengsten gaan naar de begrotingsdekking en toch blijft er een tekort. Dus verwar het niet met Blok 58. Simons moet USD 2.700 miljoen ophoesten en Blok 58 zal helaas niet zoveel opbrengen. God behoede Suriname dat er zich geen rampen op volle zee zullen voordoen, waardoor de productie vertraging oploopt, want dan gaat Suriname regelrecht in default komen, want die bomen op het erf van Simons of in Ocer hebben geen dollars en Oom Bank of Amerika wil geld zien. Voor de goed orde die verplichtingen van USD 2.700 miljoen zijn alleen wat vanaf 2028 nodig is, dus vanaf de droom van olie & gas. Er zijn aflossingsverplichtingen en renteverplichtingen in 2026 en 2027 die bij elkaar USD 650 miljoen bedragen. Voeg hieraan toe de begrotingstekorten van totaal ongeveer USD 500 miljoen voor die twee jaren, dan moet Simons tot er überhaupt geboord wordt nog ruim USD 1 miljard zien te vinden. Dus het worden barre tijden. Dit krijg je als je steeds als een onbezonnen “gek” gaat lenen. Kortom, al dat gepraat over bogo bogo money is borrelpraat. Dat is vergelijkbaar met wat de Suris in de bars met een djogo doen. Al dat gepraat van Leiderschap, Governance, Instituties en Local Content zijn bezigheidstherapieën voor mensen die voor de rest zelf geen inhoud hebben maar graag meedoen met de hype. Je gaat ze ook binnenkort op SEOGS zien. Simons had het volk al in 2015-2020 een hak gezet en in 2025 weer maar deze zogenaamde deskundigen hebben dat zelfs niet in de gaten. En dan gaan deze zogenaamde deskundigen het land “lectureren”?

Wat volgt nog meer?

In komende delen zal ik aangeven waarom er pas in het “midden” van de volgende regeerperiode geld uit blok 58 overblijft maar ook niet veel en dat geld apart gezet moet worden voor de tweede strop die Simons klaargezet heeft voor 2035. Dus voorlopig blijft het bij dromen van oil & gas money. Dit heeft implicaties voor de houding van de dada’s en dodo’s.

Dit heeft ook implicaties voor vooral de NPS en ABOP. Maar daarover in de volgende aflevering. Geschrokken, verbaasd? Houd vol tot de volgende aflevering.

Ps. Ik nodig elke deskundige in Suriname uit, met concrete getallen en onderbouwingen aan te geven, wat niet klopt in mijn analyse, maar no kon wer mi ede met vage prietpraat en ik roep die goochelaar van Ocer die nu in Boma aan het brommen is, op zich koest te houden en niet via 101, fake accounts onzin te verspreiden.

Hikmat Mahawat Khan

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