‘Putten blok 53 staan los van bestaande ontdekte reserves’

APA Corporation, een dochteronderneming van Apache Corporation, heeft afgelopen maandag bekendgemaakt, dat het waterhoudende reservoirs tegenkwam bij de exploratieput Rasper in het noordwestelijke deel van blok 53 in Suriname.

De booroperaties van APA in blok 53 zijn onderdeel van exploratieboringen die door verschillende internationale oliebedrijven in het diepzeegebied van Suriname worden uitgevoerd. Met de exploratieput Rasper heeft APA de perspectiviteit van het noordelijk deel van blok 53 willen testen. De Noble Gerry de Souza, die werd gebruikt, zal worden ge-mobiliseerd naar de volgende verkenningsmogelijkheid in de zuidwestelijke hoek van blok 53, genaamd Baja. Deze put ligt ongeveer 11 kilometer ten noordoosten van de onlangs aangekondigde ontdekking van block 58 in Krabdagu en zal Maastrichtian en Campanian doelen testen.

Golden lane

Volgens Staatsolie-directeur Annand Jagesar, was deze put leeg, maar er wordt gekeken in noordelijke richting of er ook olie gevonden kan worden. Een exploratieput heeft volgens Jagesar een kans van 17 procent, wat betekent dat Apache daar nu overgaat tot het boren van een tweede exploratieput. “Als er geen ontdekking is, kunnen we de informatie in de put gebruiken om buiten de golden lane ontdekkingen te doen. De golden lane is waar de Sapakara, Kwaskwasi en Krabdagu is ge-boord en bewezen is dat die lijn vol zit met olie, maar we proberen natuurlijk ook in andere delen van de offshore, olie te vinden”, aldus Jagesar.

“De Rasper-put in blok 53 ligt volledig in een andere plek in de offshore waar men ook nog naar olie zoekt.

Rasper en Baja zijn niet gekoppeld aan de bestaande ontdekte reserves in blok 58 en hebben daarom geen invloed op de ontwikkeling van dit blok”, stelt de Staatsolie-directeur. Reuters noemde het resultaat teleurstellend en merkte op, dat de aandelen van APA na het nieuws met 4 procent daalden. Volgens deskundigen is dit nieuws voor de internationale markt geen sta-in-weg, gezien blok 58, dat direct ten westen van blok 53 en ten oosten van het productieve Guyana Stabroek-blok ligt, verschillende commerciële putten bevat die zijn ontdekt door APA-dochteronderneming Apache en TotalEnergies. Suriname wacht momenteel op een final investment decision van TotalEnergies voor een project in het blok.

6,5 miljard vaten

Modellering van blok 58 door investeringsbank Morgan Stanley in 2020, wees uit dat het een potentieel 6,5 miljard olie-equivalent vaten bevat. Suriname bereidt zich voor om later dit jaar diepwaterblokken te veilen in het oostelijke uiteinde van zijn exclusieve economische zone (EEZ), en on-diepwaterblokken medio 2023. APA heeft een operationeel belang van 45 procent in blok 53, Petronas 30 procent en CEPSA 25 procent. Het blok heeft een oppervlakte van 867.000 acres.