Wederom sprake van waterstijging in Brokopondo gebied

De districtscommissaris (dc) van Brokopondo, Ludwig Mendelzoon, heeft in gesprek met een lokaal medium verklaard, dat er wederom sprake is van waterstijging in het gebied. Volgens hem is dit het gevolg van de zware regens van de afgelopen dagen, die ook Paramaribo-Noord hebben getroffen.

De burgervader zegt dat het waterniveau maximaal 30 centimeter was gezakt, maar dat het intussen weer behoorlijk is gestegen. Hij verklaart dat de situatie zo erg is, dat veel bewoners hun woning kwijt dreigen te raken, gezien deze al drie maanden onder water staan en worden aangetast door houtluizen.

Volgens Mendelzoon ziet het er niet naar uit dat het water binnenkort zal dalen. Hij geeft aan, reeds gesprekken te hebben gevoerd met de mensen over een mogelijke transmigratie. Echter zal dit volgens velen, niet mogelijk zijn. Volgens de burgervader is er wel een deel dat wil vertrekken naar een hoger gelegen gebied, maar willen ze zaken wel zwart op wit zien. De dc stelt, dat de mensen morgen niet willen horen, dat de plek waarop zij iets nieuws zullen beginnen, aan derden toebehoort. ‘’Zolang dat niet het geval is, zal deze groep niet vertrekken’’, aldus Mendelzoon.

Eerder gaf de burgervader aan, dat de bewoners ook last hebben van diarree. Dit zou het gevolg zijn geweest van het water dat gebruikt is voor verschillende doeleinden. Ook worden volgens Mendelzoon, de bewoners geplaagd door muskieten.