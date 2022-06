CBvS beoogt in juni SRD 10,1 miljard basisgeldhoeveelheid

De Centrale Bank van Suriname (CBvS), zal morgen, donderdag 16 juni, in het kader van haar Open Markt Operaties (OMO’s), overgaan tot de uitgifte van haar Centrale Bank Certificaten (CBC). Het CBC-veilingvolume voor donderdag 16 juni bedraagt in totaal SRD 550 miljoen, waarbij de CBC met een looptijd van zes maanden zullen worden uitgegeven. Gisterochtend werd er een persconferentie belegd, waarbij de governor van de CBvS, Maurice Roemer, en zijn team duidelijkheid wilden verschaffen met betrekking tot de uitbreiding van de OMO’s die worden ingezet middels de CBC. Directeur directoraat Monetaire Zaken & Economische Aangelegenheden, Harry Dorinnie, zegt dat goed beheer van ons geld essentieel is voor de Centrale Bank. In het kader daarvan benadrukte hij dat wij in ons recent verleden situaties hebben gehad, waarbij er overmatig geld is gekomen in onze economie. Hierdoor heeft de CBvS instrumenten moeten inzetten om dit overtollige geld weer uit onze economie te halen. “We moeten deze maatregelen treffen, zodat wij het Surinaamse volk dienstbaar kunnen zijn en hierdoor het vertrouwen in de Centrale Bank herstellen.” Daniëlla Wondel van de afdeling Open Markt Operaties, sprak tijdens de persconferentie over het feit dat de uitgifte van deze certificaten, een aanvullend instrument is van het monetaire beleid ter ondersteuning van de reguliere OMO’s (veilingen van TD’s voor algemene banken). Deze operatie is volgens Wondel, ingezet om structurele overtollige liquiditeiten voor een langere termijn af te romen, om zodoende de basisgeldhoeveelheid doelstelling voor dit jaar te realiseren. De CBvS wil hiermee de bankreserves op peil houden, zodat die in overeenstemming zijn met de inflatiedoelstelling van de Bank. “De basisgeldhoeveelheid doelstelling die gerealiseerd moet worden voor de maand juni, bedraagt SRD 10,1 miljard.”

CBC veiling

Het uniforme prijsbeleid (ook wel het CBC-prijsbeleid) zal gelden voor deze veiling. De veiling is open van 08:00 tot en met 10:30 uur. Deze veiling is opengesteld voor de algemene banken, niet-bank financiële instellingen en bepaalde rechtspersonen (CBC-participanten) die vallen binnen het wholesale segment zoals de algemene banken; niet-bank financiële instellingen; rechtspersonen (minimale inleg SRD 50.000).

Daarnaast wordt het retail segment ook in de gelegenheid gesteld en daaronder vallen natuurlijke personen (w.o. huishoudens); overige rechtspersonen (w.o. bedrijven, minimale inleg SRD 10,000). Via inschrijving bij respectieve banken kunnen de CBC-participanten hun biedingen plaatsen in een daarvoor bestemde veilingbiedformulier onder vermelding van het biedbedrag en de gewenste rente.