Mogelijkheden subsidiëren brandstof voor samenleving worden besproken

In het parlement worden voorstellen besproken over hoe de regering de samenleving tegemoet kan komen door gasoline te subsidiëren. Dit vanwege de recente stijging van de brandstofprijzen. VHP-parlementariër Cedric van Samson, zei in het tv-programma In de Branding, dat nu iedereen wordt gesubsidieerd, maar dat er een systeem moet komen waarbij alleen de mensen en sectoren die het nodig hebben, gesubsidieerd worden. ‘’Ik wil weten wat de maatregelen van de overheid zullen zijn voor de sectoren die het meteen voelen’’, zei Van Samson.

Volgens hem betaalt nu iedereen dezelfde prijs. Het voorstel is om via de verzekeringsmaatschappijen iedereen die een auto rijdt en zich gaat verzekeren, twaalf bonnen te geven. Elke bon – één bon per maand – geeft recht op een volle tank benzine tegen een gesubsidieerde prijs. Elke maand krijgt de burger dan een volle tank. Voor de benzine die de bestuurder daarna zal tanken, moet de normale prijs betaald worden. Van Samson gaf aan, dat dit systeem niet gaat werken voor hosselaars, omdat zij de benzine non-stop nodig hebben. ‘’Echter voor mensen die auto’s rijden die zuinig verbranden, is het een tegemoetkoming. Mensen met dure auto’s die in principe de benzineprijs zouden kunnen betalen, zullen dan de normale prijs moeten betalen’’, zei Van Samson. ‘’Hierdoor heeft de regering extra geld heeft om de minderdraagkrachtigen tegemoet te komen.’’

Van Samson zei dat het maar een van de voorstellen is.

Als het niet in werking gaat, zal met het huidige subsidiesysteem iedereen dezelfde prijs betalen, arm of rijk. Van Samson bracht in herinnering dat in 2005, de olieprijs van SRD 1.80 naar SRD 3 ging en dat hij toen met zijn hele taxibedrijf op straat was, omdat elke verhoging van de benzineprijs de ondernemende sector treft. ‘’Dit in tegenstelling tot de ambtenaren die een bus kunnen pakken, met de fiets naar het werk kunnen of met iemand kunnen meerijden.’’ Voor ondernemers is brandstof een factor die meteen invloed heeft op hun werk. “Je uitgaven op benzine zullen meer zijn. Je moet je inkomsten aanpassen. De dienst die je verleent, moet je aanpassen, maar dat kan niet meteen”, legde hij uit. Volgens Van Samson, is de recente verhoging van de brandstofprijs niet de schuld van de regering.

Hij gaf aan, dat de regering brandstof subsidieert. ‘’Indien de regering het besluit zou nemen de subsidie weg te halen, dan zou het een regeringsbesluit zijn. Echter heeft deze verhoging te maken met de stijging van de prijzen van ruwe olie internationaal. Dus het is geen keus van de regering’’, aldus Van Samson.