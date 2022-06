OVERHEID MOET MEER LETTEN OP DE HUURPRIJZEN VAN WONINGEN EN APPARTEMENTEN!

Van elke crisissituatie tracht men misbruik te maken. We hebben het gezien gedurende de periode van schaarste aan valuta, tot de periode van schaarste aan spijsolie. Er zijn altijd mensen die altijd misbruik van de op dat moment geldende noodsituatie willen maken.

Zo is dit ook het geval bij mensen, die zogenaamd woonruimtes te huur aanbieden. In bepaalde gevallen zou zelfs een hond niet in zoiets willen wonen, bijvoorbeeld een ruimte die niet voorzien is van ventilatie, je zakt door de vloer, geen plafond en over de sanitaire ruimte, zullen we het maar niet hebben. Het scheelt maar net een haartje en de verhuurder staat met je in de badkamer.

De oorzaak hiervan is de woningnood, die ernstig is gestegen in de afgelopen jaren. Veel mensen kunnen zich geen woonruimte van SRD 3000 en meer permitteren, en nemen dan maar genoegen met deze mensonterende ruimtes. De vraag is, heb jij als verhuurder wel een hart? Hoe voel je je, wanneer je maandelijks die SRD 1500 voor zo een cellenruimte, in ontvangst neemt? Dan heeft men nog het lef te stellen, dat deze ruimtes exclusief stroom en water zijn! Dus een ruimte met een aparte additionele rekening en de mensen ook nog uitbuiten om jouw rekeningen te betalen!

De overheid zal een kliklijn in het leven moeten roepen, zodat bestuursambtenaren kunnen inspelen op deze zaken en de uitbuiters fikse boetes opleggen. Bovendien zal het vaststellen van een huurprijs door de overheid moeten geschieden na een zogenaamd taxatierapport. We moeten namelijk voorkomen dat men nog steeds tot uitbuiting kan overgaan bij huurprijzen.