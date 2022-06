Slechts handjevol mensen bij ‘massaprotest’

Het massaprotest dat gepland was gisteren op het Onafhankelijkheidsplein, leverde wederom niet het gewenste resultaat op. Bij deze protestactie georganiseerd door de activist Sibrano Pique, kwam slechts een handjevol mensen opdagen. Rond 15.30uur bevonden zich langs de Waterkant ongeveer 25 mensen, waaronder drie taxi’s. Rond 17.00uur trokken verlieten de actievoerders de omgeving. Van de vicepresident die was uitgenodigd, ontbrak elk spoor. Het is voor deze activist de zoveelste actie tegen het beleid van de regering. Pique zei in een eerder gesprek met een lokaal medium, dat het besef nu toeneemt bij de gemeenschap, dat het genoeg is. Volgens hem was de recente brandstijging de druppel die de emmer deed overlopen. De activist zei dat een liter gasoline nu duurder is dan het minimumuurloon en dat een pak brood, nu duurder is dan het minimum uurloon. Op grond hiervan eist hij van de regering dat de prijzen worden teruggedraaid. Ook de verhoogde nutstarieven blijken een heet hangijzer te zijn volgens Pique.

Waaraan het heeft gelegen dat de massa is weggebleven, is volgens Pique, niet duidelijk. Pique zei te blijven strijden, ‘’ook al is het met slechts vijf mensen’’.