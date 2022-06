‘Subsidie op brandstof is om samenleving te beschermen’

De samenleving zit als gevolg van de recente brandstofverhoging, met de handen in het haar. Om het volk toch tegemoet te komen, heeft de regering besloten de brandstof voor een deel te subsidiëren. De subsidie per liter brandstof bedraagt SRD 6,58 voor diesel en SRD 2,05 voor unleaded. Voor super unleaded wordt er geen subsidie gegeven. De minister van Financiën en Planning, Armand Achaibersing, zei gisteren in De Nationale Assemblee, dat de subsidie bedoeld is om de samenleving tegen de hoge brandstofprijs te beschermen. ‘’Indien de overheid niet zou inkomen met subsidie, zou de prijs per liter veel hoger liggen’’, stelde Achaibersing.

Hij verduidelijkte dat de wereldmarktprijs voor brandstof aan het stijgen is en dat Suriname als netto-importerend land, dus niet ontkomt aan de stijging. Achaibersing zei dat het beleid van de regering is, om de brandstof elke vijfde van de maand vast te stellen op basis van een price cap methode, die nog steeds recht overeind staat. Er wordt nu volgens Achaibersing, geen govermenttake geheven op diesel en unleaded. ‘’Indien er geen prijsaanpassing doorgevoerd zou worden, zou de prijs van diesel en unleaded aan de pomp nu SRD 19,87 en SRD 22,71 zijn. Dit zou betekenen dat diesel met SRD 6,85 en unleaded met SRD 4,10 per liter gesubsidieerd wordt. Het beleid van de regering is om de samenleving te beschermen en diesel te subsidiëren, omdat de dieselprijs direct invloed heeft op de transport- en productiesector, waardoor de prijzen van goederen en diensten meteen de lucht in zouden gaan.‘’

Achaibersing legde uit, dat regering niet in staat is volledig te subsidiëren. ‘’Dus is er besloten om per liter diesel SRD 6,58 te subsidiëren en de subsidie op unleaded 50 procent van de verhoging te laten zijn. Er wordt nu een subsidie van SRD 2,05 toegekend aan unleaded‘’, aldus Achaibersing. De overheid betaalt volgens de bewindsman, nu SRD 144 miljoen per maand aan subsidie voor brandstof.

Verschillende parlementariërs stelden, dat de overheid de samenleving in deze moeilijke economische periode extra moet ondersteunen.

Ook werd de regering gevraagd, na te gaan of de oliemaatschappijen geen hoge prijzen hanteren om enorme winsten te maken.

Stephen Tsang (NDP) vroeg of de regering nu ook goedkoop brandstof zal verkopen. ‘’Gaat de VHP nu ook goedkoop brandstof verkopen om de oliemaatschappijen te beconcurreren?”, vroeg Tsang, doelend op de uitspraak die president Chandrikapersad Santokhi deed tijdens een meeting van de VHP. Santokhi stelde toen, dat de VHP goedkope goederen zal blijven verkopen, totdat de prijzen in de winkels dalen.

Volgens Tsang moeten we niet uit oog verliezen, dat de brandstofstijging impact heeft op de prijzen in de winkels. ‘’De winkelprijzen zijn al moordend en het zal erger worden”, voerde Tsang aan. Van de regering wilde hij weten of er een structurele oplossing gepresenteerd zal worden, om de rust te bewaren. ‘’Komt er eindelijk een structurele oplossing om de prijzen in de winkels betaalbaar te houden of gaat de VHP nu ook goedkoop brandstof verkopen om de oliemaatschappijen te beconcurreren? Ik vraag duidelijkheid‘’, herhaalde Tsang.

-door Orsilia Dinge –