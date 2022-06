SAB in de startblokken voor Caricom 10K Road Race

De Surinaamse Atletiek Bond (SAB) staat in de startblokken voor de Caricom 10K Road Race. Suriname is op zaterdag 2 juli aanstaande gastheer van deze jaarlijkse en regionale atletiekwedstrijd, die onder het thema: ‘A healthy Caribbean on a healthy planet’ zal plaatsvinden. De Caricom 10K Road Race staat in het teken van de 43ste Caricom Staatshoofdenvergadering, die rond dezelfde periode door Suriname gehuisvest wordt. Dennis Mac Donald is voorzitter van de SAB. Hij noemt het een eer voor de atletiekorganisatie om betrokken te zijn bij dit grootse evenement. De SAB is door het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), benaderd om de organisatie van de loop voor te bereiden c.q. de activiteit te organiseren. Voorzitter Mac Donald benadrukt dat hiermee het geheel onder de atletiekbond valt. De voorbereidingen lopen goed. Voor de SAB is het een iets groter evenement, hoewel de bond ervaring heeft in het organiseren van internationale wedstrijden. Jaarlijks is de SAB verantwoordelijk voor de 10K South American Road Race, terwijl in het verleden ook het Zuid-Amerikaans Kampioenschap op de halve marathon is georganiseerd. “Maar dit is iets groter, iets breder, we verwachten vertegenwoordigers van de diverse lidlanden van de Caricom”, aldus Mac Donald. De organisatie is in nauw contact met onder andere het Caricom Secretariaat, het ministerie van BIBIS. Technisch lopen de voorbereidingen volgens voorzitter Mac Donald, heel goed. De SAB zal bogen op de ervaring opgedaan bij eerdere internationale activiteiten. “We hebben de draaiboeken”, aldus de SAB-topman, die eraan toevoegt, dat er wel rekening zal moeten worden gehouden met andere aspecten. Zo lopen de inschrijvingen via het Caricom Secretariaat en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Niet van alle lidlanden worden er atleten verwacht, omdat dit vanwege de logistieke verbindingen in de regio moeilijk is. Wel worden van de deelnemende landen minimaal twee atleten en een coach verwacht. Ook Surinaamse topatleten waaronder Janiek Pomba, zullen van de partij zijn. Pomba heeft eerder dit jaar het Surinaamse record op de marathon verbeterd tijdens zijn deelname aan de prestigieuze Rotterdam Marathon. Hij is ook de meest recente winnaar van de 10K Bigi Broki Waka.

Belangrijk voor de SAB bij deze Caricom 10K Road Race, zijn ook de contacten die gelegd en uitgebreid kunnen worden. Voorzitter Mac Donald verwacht een prachtig evenement en spreekt de hoop uit, dat het weer hieraan zal meewerken. Toch is de bond niet alleen ready voor de aanstaande race. Ook de andere activiteiten van dit jaar genieten aandacht. De SAB heeft de zaak na de covidpandemie weer opgepakt. “We zijn druk bezig”, zegt voorzitter Mac Donald. Enkele weken terug zijn de Nationale Kampioenschappen afgewerkt. Dit gebeurde in St. Laurent, Frans-Guyana, omdat de atletiekbaan in het André Kamperveen Stadion vanwege de regen in slechte conditie verkeerde. Voor het komend competitiejaar verwacht voorzitter Mac Donald een betere performance.