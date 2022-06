Venezuela gaat olietransporten naar Europa hervatten

VS versoepelen sancties

Nu het grootste deel van Europa met een economische crisis wordt geconfronteerd na de Russische invasie van Oekraïne, zijn de Verenigde Staten tussenbeide gekomen om enkele van hun sancties tegen Venezuela te versoepelen, zodat de olietransporten kunnen worden hervat om te voorkomen dat verschillende staten met verdere ontberingen worden geconfronteerd. Volgens verschillende internationale rapporten van Reuters, Nasdaq en Hart Energy, zouden de Italiaanse oliemaatschappij EniSpA en het Spaanse Repsol SA volgende maand kunnen beginnen met het verschepen van Venezolaanse olie naar Europa om de Russische ruwe olie te vervangen. Dit zou blijkbaar de hervatting van olie-voor-schuldswaps mogelijk maken, die twee jaar geleden werden stopgezet toen Washington de sancties tegen Venezuela opvoerde. Het volume olie dat Eni en Repsol naar verwachting zullen ontvangen, is niet groot en de impact op de wereldwijde olieprijzen zal bescheiden zijn. Hoe het ook zij, door belanghebbenden uit de industrie wordt aangenomen dat het groene licht van Washington om de lang bevroren oliestromen van Venezuela naar Europa te hervatten, een symbolische impuls zou kunnen zijn voor de Venezolaanse president Nicolas Maduro. Rusland levert momenteel 27 procent van de geïmporteerde olie van de Europese Unie en 40 procent van zijn gas, wat nog niet is gesanctioneerd. De Europese olierekeningen van USD 430 miljard per jaar betalen gedeeltelijk de verwoestende oorlog van Rusland in Oekraïne. Na een reeks sancties die het heeft opgelegd als reactie op de Russische agressie, is Europa gedwongen om snelle alternatieven voor Russische energie te vinden. De oorlog heeft geleid tot verstikte toeleveringsketens, tekorten over de hele wereld en stijgende olieprijzen.

Bron: Oilnow.gy